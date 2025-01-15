انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 بعد الفوز على حساب بارباسترو الناشط بالدرجة الرابعة برباعية نظيفة، فيما فاز ريال بيتيس على حساب هويسكا بهدف نظيف.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1

ق 84.. جووووول فيتور روكي يسجل هدف شرفي لريال بيتيس من ضربة جزاء

ق 75.. جوووول يامال يسجل الهدف الخاااامس بعد انفراده بالحارس.. الحكم ألغاه في البداية قبل العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

ق 67.. جووووول فيران توريس يسجل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أولمو.

ق 58.. جوووووول رافينيا يسجل الهدف الثالث

ق 55.. جول ملغي .. يامال سجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من دي يونج ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0

ق 45+4.. هدف أبيض كوندي يسجل الهدف الثالث بنفس طريقة الهدف الثاني، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ق 45+1.. إيناكي بينا يتألق وينقذ مرماه من تلقي هدف

ق 32.. مرور رائع من لامين يامال من الجانب الأيمن ليمرر كرة عرضية تابعها جيرارد مارتين ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ق 27.. جوووووول كوندي يسجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية بعد تمريرة رائعة من يامال.

ق 20.. القائم يمنع تسديدة أولمو من أن تسكن الشباك

ق 3.. جووووول جافي يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة من أولمو

بداية المباراة