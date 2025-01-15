انتهت في كأس إسبانيا - برشلونة (5)-(1) ريال بيتيس

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - لامين يامال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام ريال بيتيس في دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 بعد الفوز على حساب بارباسترو الناشط بالدرجة الرابعة برباعية نظيفة، فيما فاز ريال بيتيس على حساب هويسكا بهدف نظيف.

-------------------

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس قائمة برشلونة - استبعاد فاتي.. وغياب مارتينيز في مواجهة ريال بيتيس سبورت: أراوخو قرر البقاء في برشلونة

نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1

ق 84.. جووووول فيتور روكي يسجل هدف شرفي لريال بيتيس من ضربة جزاء

ق 75.. جوووول يامال يسجل الهدف الخاااامس بعد انفراده بالحارس.. الحكم ألغاه في البداية قبل العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

ق 67.. جووووول فيران توريس يسجل الهدف الرابع بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من أولمو.

ق 58.. جوووووول رافينيا يسجل الهدف الثالث

ق 55.. جول ملغي .. يامال سجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من دي يونج ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-0

ق 45+4.. هدف أبيض كوندي يسجل الهدف الثالث بنفس طريقة الهدف الثاني، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل. ق 45+1.. إيناكي بينا يتألق وينقذ مرماه من تلقي هدف

ق 32.. مرور رائع من لامين يامال من الجانب الأيمن ليمرر كرة عرضية تابعها جيرارد مارتين ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

ق 27.. جوووووول كوندي يسجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية بعد تمريرة رائعة من يامال.

ق 20.. القائم يمنع تسديدة أولمو من أن تسكن الشباك

ق 3.. جووووول جافي يسجل الهدف الأول لبرشلونة بعد تمريرة من أولمو

بداية المباراة

برشلونة بيتيس كأس ملك إسبانيا
نرشح لكم
الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس سبورت: أراوخو قرر البقاء في برشلونة برشلونة يعلن غياب إنيجو مارتينيز 4 أسابيع ريليفو: انقسامات داخل ريال مدريد حول مصير أنشيلوتي والتعاقدات الجديدة فالنسيا يستعير ماكس آرونز من بورنموث موندو ديبورتيفو: إنيجو مارتينيز سيغيب لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة كوبي: رفض استئناف ريال مدريد حول إيقاف فينيسيوس
أخر الأخبار
لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 53 دقيقة | الكرة المصرية
كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر ساعة | كرة يد
سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف ساعة | الدوري المصري
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه