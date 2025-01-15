بعد الفوز على الجونة.. رقم مميز لمارسيل كولر مع الأهلي

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:31

كتب : محمد سمير

مارسيل كولر - الأهلي

نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الجونة بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ووصل مارسيل كولر إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي خلال 143 مباراة لكن بينهما انتصارين بركلات الترجيح.

ووفقا لقانون الاتحاد الدولي تحتسب المباريات التي تنتهي بركلات الترجيح بالتعادل.

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ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام مارسيل كولر مع الأهلي:

لعب: 143 مباراة

فاز: 98 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

تعادل: 31

خسر: 14 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وكان كولر قد حقق الفوز على كل من المقاولون العرب في كأس مصر والزمالك في السوبر المصري بركلات الترجيح.

بينما خسر أمام كل من الزمالك في السوبر الإفريقي وباتشوكا في كأس التحدي ضمن منافسات إنتركونتيننتال بركلات الترجيح أيضا.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.

الأهلي مارسيل كولر
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