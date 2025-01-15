مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت -

نانت مصطفى محمد كأس فرنسا
نرشح لكم
التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. الثالث يضيع مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (3)-(0) ريال بيتيس.. جووووول رافينيا تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي أمام توتنام في غياب جيسوس.. وميرينو على الدكة تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس تقرير: أرسنال يجدد مفاوضاته مع فلاهوفيتش بعد إصابة جيسوس "لا تستمع إلى كريستيانو".. ميسي يقنع ألمادا بالانتقال إلى ليون الفرنسي قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا في مواجهة سيلتا فيجو
أخر الأخبار
تقرير مغربي:الوداد يدرس التعاقد مع كيلور نافاس مجانا دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. الثالث يضيع ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (3)-(0) ريال بيتيس.. جووووول رافينيا ساعة | الدوري الإسباني
كولر يصل إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي أمام توتنام في غياب جيسوس.. وميرينو على الدكة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه