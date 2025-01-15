تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي أمام توتنام في غياب جيسوس.. وميرينو على الدكة

يقود الثلاثي رحيم سترلينج وكاي هافيرتز وليونارد تروسار هجوم أرسنال أمام توتنام.

ويلعب أرسنال أمام توتنام في دربي لندني ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب جابريل جيسوس عن صفوف أرسنال بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

وجاء تشكيل أرسنال لمواجهة توتنام:

الحارس: دافيد رايا

الدفاع: جوريين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ميجاليس – مايلس لويس سكيلي.

الوسط: توماس بارتي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد.

الهجوم: رحيم سترلينج - كاي هافيرتز – لياندرو تروسار.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

فيما يتواجد توتنام في المركز 13 بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة.