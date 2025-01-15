ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 21:06

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مباراة الأهلي ضد الجونة

واصل إمام عاشور تألقه مع الأهلي وسجل خمسة أهداف في آخر مباراتين مع الفريق.

وتغلب الأهلي على الجونة بهدفين دون مقابل سجلهما إمام عاشور في الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة عن بيراميدز أقرب ملاحقيه.

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بينما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

التشكيل

أجرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي خمسة تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق أغلبهم اضطراريا بسبب الإصابات.

ودفع كولر بمصطفى شوبير في التشكيل الأساسي أمام الجونة بينما جلس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء.

وبدأ هاني أساسيا لأول مرة منذ عودته من الإصابة التي تعرض لها في نهاية سبتمبر الماضي.

كما شارك إمام عاشور ومحمد أفشة سويا في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

ظهر فريق الجونة بأداء قوي مع البداية على عكس المتوقع، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة.

إذ استغل أوجو صامويل خطأ من تمريرة ياسر إبراهيم وسددها رائعة لكن تألق مصطفى شوبير مبكرا.

وتعرض إمام عاشور للإصابة في الدقيقة السابعة بعد تدخل قوي قبل أن يعود للمشاركة بصورة طبيعية.

وشهدت الدقيقة 12 أول البطاقات الصفراء بعد تدخل قوي ضد إمام عاشور.

وتألق مصطفى شوبير مجددا في الدقيقة 20 بعد تسديدة قوية من علي الزاهدي.

واستقبل حسين الشحات في الدقيقة 24 عرضية رائعة من إمام عاشور وسددها قوية لكن ارتطمت برضا السيد لاعب الجونة وخرجت خارج الملعب.

وتألق أفشة في آخر 10 دقائق من الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل.

وكاد أفشة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 37 بعد تسديدة من تمريرة رائعة من الشحات لكن أعلى المرمى.

وأهدر أفشة هدفا محققا في الدقيقة 40 بتسديدة أعلى المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل مغاير وأكثر تنظيما من الشوط الأول.

وتألق محمد علاء حارس مرمى الجونة في الدقيقة 48 بعد تسديدة رائعة من أفشة.

وبعد دقيقتين تألق علاء مجددا أمام محمد هاني بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ونجح إمام عاشور في الدقيقة 63 في افتتاح التسجيل بعد تمريرة رائعة من أفشة حولها بتسديدة داخل المرمى.

ودفع كولر بالثنائي السولية وكريم الدبيس بدلا من مروان عطية ومحمود كهربا.

بينما دفع علاء عبد العال في الدقيقة 74 بكل من مروان محسن ومازن ياسر لتدعيم الهجوم.

وتألق علاء مجددا في الدقيقة 78 بعد تسديدة رائعة من حسين الشحات.

وشارك أكرم توفيق وعمر الساعي بدلا من أفشة والشحات في الدقيقة 80.

وكاد الجونة أن يتعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 89 بعد ركنية رائعة لكن شتتها كريم وليد من على خط المرمى.

وتحولت الكرة لمرتدة للأهلي وبعد تمريرة رائعة من إمام عاشور لعمر الساعي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة لكن ارتطمت بالعارضة.

وقتل إمام عاشور اللقاء في الدقيقة 91 بعد الحصول على تمريرة رائعة من كريم الدبيس حولها داخل شباك الجونة بهدف ثان.

هدف في 8 مباريات

فشل الجونة في تسجيل ثاني أهدافه بمسابقة الدوري حتى الآن عقب مرور 8 جولات.

ولم يسجل الجونة سوى هدف وحيد عن طريق علي الزاهدي أمام إنبي.

ونجح الجونة في حصد 6 نقاط بثلاثة تعادلات سلبية بجانب فوز بهدف الزاهدي أمام إنبي.

إمام عاشور

واصل إمام عاشور تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة ونجح في تسجيل هدفين أمام الجونة.

ورفع إمام عاشور مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى الهدف رقم 11خلال 18 مباراة.

وفي آخر 7 مباريات خاضهم إمام عاشور مع الأهلي نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

وخلال 18 مباراة خاضهم إمام عاشور مع الأهلي هذا الموسم ساهم في 11 هدفا بتسجيل 8 وصناعة 3 آخرين.

بينما في آخر 7 مباريات خاضهم مع الأهلي ساهم في 9 أهداف إذ نجح في تسجيل سبعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

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