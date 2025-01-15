تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس في دور الـ16 من بطولة كأس إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

الدفاع: جيرارد مارتين - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - جول كوندي

الوسط: جافي - بيدري - فرانكي دي يونج

الهجوم: رافينيا - داني أولمو - لامين يامال

وعلى مقاعد البدلاء: مارك أشترالاجا - دييجو كوتشين - بالدي - فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - بابلو توري - فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - باو فيكتور - إريك جارسيا - هيكتور فورت.

وتأهل برشلونة إلى دور الـ16 بعد الفوز على حساب بارباسترو الناشط بالدرجة الرابعة برباعية نظيفة، فيما فاز ريال بيتيس على حساب هويسكا بهدف نظيف.

ويغيب عن برشلونة أنسو فاتي لاعب الفريق لأسباب فنية، وإنجيو مارتينيز بعد إصابته خلال مواجهة ريال مدريد.