إبراهيم عادل: حققنا فوزا هاما على غزل المحلة.. وأي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي

شدد إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب غزل المحلة.

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وقال إبراهيم عادل عبر أون تايم سبورتس: "حققنا فوزا هاما، نسير بشكل جيد في مسابقة الدوري ونريد الاستمرار في السير على هذا المنوال".

وأضاف "أي لاعب يحلم بالاحتراف الخارجي، وهذا حلم مشروع لأي لاعب لكن حاليا أضع تركيزي مع فريقي".

وأتم "من المؤكد وصول عروض إلى بيراميدز لضمي، لكني أترك القرار لإدارة النادي وأركز على تقديم أفضل ما لدي للفريق".

وارتقى بيراميدز لصدارة الدوري مؤقتا برصيد 17 نقطة في انتظار خوض الأهلي والزمالك مباراتي الجولة الثامنة.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة بنفس عدد المباريات السبعة.

وبقي المحلة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.