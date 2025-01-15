المساهمة التاسعة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل ثنائية مع الأهلي في الجونة

نجح إمام عاشور لاعب الأهلي في مواصلة تألقه بتسجيل هدفين جديدين وهذه المرة أمام الجونة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ورفع إمام عاشور مساهماته التهديفية مع الأهلي إلى الهدف رقم 11 خلال 18 مباراة.

وفي آخر 7 مباريات خاضهم إمام عاشور مع الأهلي نجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

إمام عاشور مع الأهلي في الموسم الحالي:

لعب: 18 مباراة

المساهمات التهديفية: 11

سجل: 8 أهداف

صنع: 3 أهداف

إمام عاشور آخر 7 مباريات مع الأهلي:

مساهمات تهديفية: 9

سجل: 7 أهداف

صنع: هدفان

وكان إمام عاشور قد سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" ضد استاد أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل إمام عاشور ستة أهداف من آخر سبعة سجلهم الأهلي.