كرة يد - منتخب مصر يكتسح الأرجنتين 39-25 في بطولة العالم

بدأ المنتخب المصري بعناصره الأساسية محمد علي - محمد سند - يحيى خالد - إبراهيم المصري دفاعيا (أحمد عادل لاعب الدائرة) - سيف الدرع - علي زين - أحمد هشام سيسا.

خلال الدقائق الأولى نال منتخب مصر 3 رميات جزائية، سجل محمد سند الأولى قبل أن يضيع الثانية، ليلعب علي زين الرمية الثالثة ويسجلها.

تقدم المنتخب المصري من البداية ونجح الوصول بعد 10 دقائق إلى التقدم بفارق 3 أهداف (6-3) بفضل تألق محمد علي.

استمر الفارق 3 أهداف حتى الدقيقة 23، اتسع الفارق إلى 5 أهداف بعد نجاح محمد علي حارس مصر في التصدى لرميتين، فيما تكفل القائم بإبعاد الثالثة.

الفارق استمر في الزيادة، في الدقيقة 27 اتسع الفارق لـ 7 أهداف (17-10)، قبل أن ينهي المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بفارق 10 أهداف مع نهاية الشوط الأول (21-11).

نجح المنتخب المصري في توسيع الفارق مع الدقائق الأولى في الشوط الثاني إلى 12 هدفا ليحافظ المنتخب على فارق الأهداف حتى نهاية المباراة الذي اتسع إلى 14 هدفا.

ونال لاعبو الأرجنتين خلال المباراة على 3 بطاقات حمراء.

وخلال الشوط الثاني أشرك خوان باستور مدرب منتخب مصر، بلال إبراهيم وأحمد هشام دودو وأكرم يسري ومحسن رمضان وياسر سيف وأحمد خيري وعبد الرحمن فيصل.















وتضم المجموعة الثامنة كرواتيا والبحرين إلى جانب مصر والأرجنتين.

ويلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية أمام البحرين، ثم ختام مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا المستضيف.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.

ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.