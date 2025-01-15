فاتح تريم: أحتاج للوقت مع الشباب.. ونقوم بعمل جبار لإبرام الصفقات

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 20:26

كتب : FilGoal

فاتح تريم - مدرب الشباب

يرى التركي فاتح تريم مدرب الشباب السعودي أنه يحتاج للوقت من أجل تطبيق أفكاره في مهمته الجديدة.

وتولى فاتح تريم تدريب الشباب خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا المنتقل لتدريب ولفرهامبتون الإنجليزي.

وقال تريم في مؤتمر صحفي عقب مباراة فريقه أمام الرياض: "أشرفت على الفريق لمدة قصيرة وأحتاج للوقت، وأيضا اللاعبين يحتاجون الوقت للتعرف على الأفكار".

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وأضاف "أنا غير راضي عن الشوط الأول، وأتمنى أن لا نعاني في الشوطين، نحلل المباراة ونحاول إيجاد حلول خلال المباراة بدخول البدلاء أو تغيير طريقة اللعب".

وأجاب "الادارة متكفلة في البحث عن الخيارات الأفضل في الفترة الشتوية، بالنسبة لي التركيز هو على الاستمرار بشكل يومي للعمل والتحضير للفوز بالثلاث نقاط".

وأتم " جوستافو كويلار قرر مغادرة النادي قبل قدومي، الرئيس والمدير الرياضي يعملون على التعاقد مع لاعبين خلال الفترة الشتوية، هناك عمل جبار لتعزيز الفريق بعناصر خلال الفترة الشتوية".

وفاز الشباب على الرياض 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

الفوز رفع رصيد الشباب إلى النقطة 26 في المركز الثالث.

فيما توقف رصيد الرياض عند 22 نقطة في المركز السابع.

الشباب السعودي فاتح تريم
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