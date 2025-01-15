تقرير: أرسنال يجدد مفاوضاته مع فلاهوفيتش بعد إصابة جيسوس

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 19:42

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

جدد نادي أرسنال مفاوضاته لضم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويمتد تعاقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس حتى صيف 2026.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن أرسنال جدد مفاوضاته لضم فلاهوفيتش بعد إصابة جابريل جيسوس.

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وأصيب جيسوس بقطع في الرباط الصليبي خلال لقاء فريقه ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكشف نادي أرسنال في بيانه أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال أيام ويبدأ في عملية التعافي والتأهيل.

ويعاني أرسنال من غيابه نجمه بوكايو ساكا بسبب الإصابة أيضا.

ولعب جيسوس 27 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم وسجل 7 أهداف.

وأوضحت التقارير أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يجد في فلاهوفيتش الخيار الأنسب لتعويض جيسوس.

فلاهوفيتش لعب مع يوفنتوس 124 مباراة وسجل 53 هدفا وصنع 11 آخرين.

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