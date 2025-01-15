الكرخ العراقي يفسخ تعاقده مع هيثم شعبان

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

هيثم شعبان - الداخلية

أنهى نادي الكرخ العراقي علاقته التعاقدية مع المدرب المصري هيثم شعبان.

وتولى هيثم شعبان تدريب الكرخ بعدما رحل عن قيادة فريق الداخلية.

وأعلن نادي الكرخ فسخ تعاقده مع هيثم شعبان وتعيين أحمد عبد الجبار مدربا للفريق خلفا له.

أخبار متعلقة:
هيثم شعبان: محظوظ بتدريب الكرخ العراقي.. وقدمت نموذجا جيدا للمدربين الشبان خبر في الجول - الداخلية يوافق على رحيل هيثم شعبان.. وعمرو حسن يخلفه خبر في الجول - عرض من الدوري العراقي لـ هيثم شعبان هيثم شعبان مدربا لـ الداخلية

فيما أبقت إدارة الكرخ على المصري الآخر، عمرو حسن المدرب المساعد في منصبه.

وقال نادي الكرخ في بيان: "قرر نادي الكرخ اليوم الاربعاء في إجتماع استثنائي لها فسخ عقد مدرب فريق الكرة بالنادي ( المصري) هيثم شعبان بالتراضي"

" فيما إعتمدت أحمد عبد الجبار مدرباً للفريق مع إبقاء الجهاز المساعد المكون من: (المصري) عمرو حسن ومدرب حراس المرمى ( البرازيلي) لينداروخسي سيلفا ،ومدرب اللياقة البدنية (البرازيلي) لويز اندريه".

وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجت قبل الانتقال لتدريب الكرخ.

هيثم شعبان الكرخ العراقي الدوري العراقي
نرشح لكم
خبر في الجول – كهربا يوافق على عرض الزوراء.. وخطوة متبقية نادي قطر يعلن ضم بيرسي تاو قناة نسمة: فشل مفاوضات كيروش مع منتخب تونس الجيش الملكي ثالث المتأهلين لربع نهائي أبطال إفريقيا.. وموقف الرجاء يتأزم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر وجهة كهربا المحتملة.. محامي مؤمن سليمان لـ في الجول: سيتم حل أزمة الاتحاد الليبي خلال أيام وجهة كهربا المحتملة.. إيقاف قيد نادي الاتحاد الليبي الجزائر تعود للمشاركة في كأس إفريقيا للمحليين
أخر الأخبار
لمصلحة نابولي.. إنتر يسقط في فخ التعادل أمام بولونيا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
حمادة القلاوي حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 8 ساعة | الكرة المصرية
كين يتخطى مرموش.. بايرن ميونيخ يكتسح هوفنهايم بخماسية في الدوري الألماني 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الخماسية الثانية في أسبوع.. برشلونة يطيح بـ ريال بيتيس من كأس ملك إسبانيا 8 ساعة | الدوري الإسباني
لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول 8 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 8 ساعة | كرة يد
سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف 8 ساعة | الدوري المصري
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء 8 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه