الكرخ العراقي يفسخ تعاقده مع هيثم شعبان

أنهى نادي الكرخ العراقي علاقته التعاقدية مع المدرب المصري هيثم شعبان.

وتولى هيثم شعبان تدريب الكرخ بعدما رحل عن قيادة فريق الداخلية.

وأعلن نادي الكرخ فسخ تعاقده مع هيثم شعبان وتعيين أحمد عبد الجبار مدربا للفريق خلفا له.

فيما أبقت إدارة الكرخ على المصري الآخر، عمرو حسن المدرب المساعد في منصبه.

وقال نادي الكرخ في بيان: "قرر نادي الكرخ اليوم الاربعاء في إجتماع استثنائي لها فسخ عقد مدرب فريق الكرة بالنادي ( المصري) هيثم شعبان بالتراضي"

" فيما إعتمدت أحمد عبد الجبار مدرباً للفريق مع إبقاء الجهاز المساعد المكون من: (المصري) عمرو حسن ومدرب حراس المرمى ( البرازيلي) لينداروخسي سيلفا ،ومدرب اللياقة البدنية (البرازيلي) لويز اندريه".

وسبق لهيثم شعبان تدريب أندية سيراميكا كليوباترا والداخلية وبتروجت قبل الانتقال لتدريب الكرخ.