"لا تستمع إلى كريستيانو".. ميسي يقنع ألمادا بالانتقال إلى ليون الفرنسي

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 19:05

كتب : FilGoal

تياجو ألمادا - لاعب ليون

أتم نادي ليون الفرنسي إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني تياجو ألمادا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وانضم ألمادا لصفوف ليون قادما من بوتافوجو البرازيلي.

وأعلن أولمبيك ليون اليوم الأربعاء ضم تياجو ألمادا بشكل رسمي تدعيم صفوف الفريق.

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ليون نشر فيديو لتقديم اللاعب تياجو ألمادا كلاعب جديد للنادي الفرنسي.

لقطة من الفيديو تظهر تلقى اللاعب الأرجنتيني رسالة من الأسطورة ليونيل ميسي مكتوب فيها "لا تستمع إلى كريستيانو الدوري الفرنسي أنيق".

كريسيتانو رونالدو قال في تصريحات سابقة: "الدوري السعودي ليس أسوأ من الدوري الفرنسي، الدوري السعودي به تنافسية أكبر من الفرنسي، أستطيع قول ذلك بعد سنة واحدة فقط قضيتها في السعودية، نحن أفضل من الدوري الفرنسي الآن".

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر السعودي منذ يناير 2023.

فيما خاض ميسي تجربة اللعب بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسمين.

ألمادا سبق له اللعب في أتلانتا يونايتد الأمريكي قبل الانتقال لصفوف بوتافوجو البرازيلي.

وتوج ألمادا بلقبي كوبا ليبرتادورس والدوري البرازيلي مع بوتافوجو.

كما تواجد ضمن قائمة منتخب الأرجنتين الفائز بلقب كأس العالم 2022 بقطر.

تياجو ألمادا ليون
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