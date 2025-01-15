انتهت في بطولة العالم لليد - مصر (39)-(25) الأرجنتين
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين في النسخة 29 من بطولة العالم لكرة اليد والمقررة على صالة أرينا زغرب.
وتضم المجموعة الثامنة كرواتيا والبحرين إلى جانب مصر والأرجنتين، حيث يلتقي المنتخب المصري في الجولة الثانية أمام البحرين، ثم ختام مباريات الدور الأول بمواجهة كرواتيا المستضيف.
وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل.
ويتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي الذي سيتكون من 4 مجموعات بمشاركة 6 فرق.
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