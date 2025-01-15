تشكيل الجونة - فيفور أكيم وصامويل أساسيان أمام الأهلي.. ومروان محسن على دكة البدلاء

يقود الثنائي فيفور أكيم وأوجو صامويل التشكيل الأساسي للجونة أمام الأهلي.

ويحل الجونة ضيفا على الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويجلس مروان محسن مهاجم الأهلي السابق على مقاعد البدلاء لفريق الجونة.

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - نور السيد - أليو جاتا - بلال السيد - مازن ياسر زكي - شامسو كايير - مروان محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما الجونة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بانتصار وحيد.