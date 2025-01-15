تشكيل الجونة - فيفور أكيم وصامويل أساسيان أمام الأهلي.. ومروان محسن على دكة البدلاء

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 18:14

كتب : FilGoal

محمد علاء - حارس الجونة

يقود الثنائي فيفور أكيم وأوجو صامويل التشكيل الأساسي للجونة أمام الأهلي.

ويحل الجونة ضيفا على الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

ويجلس مروان محسن مهاجم الأهلي السابق على مقاعد البدلاء لفريق الجونة.

أخبار متعلقة:
تشكيل الأهلي - شوبير وكهربا أساسيان أمام الجونة.. والشناوي على دكة البدلاء مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة

وجاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد حسام - أحمد العش - أحمد مجدي - أحمد رضا.

الوسط: عبد الجواد محمد - فيفور أكيم - سيف شيكا.

الهجوم: أوجو صامويل - علي الزاهدي - رضا صلاح.

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد شوشة - عصام صبحي - نور السيد - أليو جاتا - بلال السيد - مازن ياسر زكي - شامسو كايير - مروان محسن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما الجونة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بانتصار وحيد.

الدوري المصري الجونة الأهلي
نرشح لكم
المساهمة الثامنة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل مع الأهلي في الجونة مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الجونة.. خروج كهربا ومروان عطية بيراميدز يتجاوز أزمة طائرة أنجولا ويرتقي لصدارة الدوري مؤقتا بثلاثية أمام المحلة تشكيل الأهلي - شوبير وكهربا أساسيان أمام الجونة.. والشناوي على دكة البدلاء انتهت في الدوري المصري - بيراميدز (3)-(0) غزل المحلة التشكيل - رمضان والشيبي أساسيان مع بيراميدز.. وياسين يقود دفاع غزل المحلة لأول مرة سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع قندوسي بشكل نهائي من الأهلي خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش.. وموعد الإعلان
أخر الأخبار
المساهمة الثامنة في آخر 7 مباريات.. إمام عاشور يسجل مع الأهلي في الجونة دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر يكتسح الأرجنتين 39-25 في بطولة العالم 4 دقيقة | رياضات أخرى
فاتح تريم: أحتاج للوقت مع الشباب.. ونقوم بعمل جبار لإبرام الصفقات 8 دقيقة | سعودي في الجول
مصر في المجموعة الثالثة حال التأهل.. الكشف عن قرعة أمم إفريقيا للمحليين 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: أرسنال يجدد مفاوضاته مع فلاهوفيتش بعد إصابة جيسوس 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
الكرخ العراقي يفسخ تعاقده مع هيثم شعبان ساعة | الوطن العربي
"لا تستمع إلى كريستيانو".. ميسي يقنع ألمادا بالانتقال إلى ليون الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت في بطولة العالم لليد - مصر (39)-(25) الأرجنتين ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول