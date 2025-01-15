تشكيل الأهلي - شوبير وكهربا أساسيان أمام الجونة.. والشناوي على دكة البدلاء

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويقود محمود كهربا الهجوم أساسيا بعد غياب وسام أبو علي عن القائمة.

ويتواجد مصطفى شوبير في حراسة المرمى، بينما يجلس محمد الشناوي على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ تواجده عليها أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

كما دفع كولر بالثنائي إمام عاشور ومحمد أفشة في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: كريم وليد - مروان عطية - محمد مجدي أفشة.

الهجوم: إمام عاشور - محمود كهربا - حسين الشحات.

دكة البدلاء: محمد الشناوي - يوسف أيمن - أكرم توفيق - عمرو السولية - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - سمير محمد - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما الجونة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بانتصار وحيد.