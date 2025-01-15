خبر في الجول - الزمالك يستعيد عبد الله محمد بعد التعافي من إصابة الرباط الصليبي

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 17:53

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله محمد - الزمالك

عاد عبد الله محمد للمشاركة في تدريبات الزمالك بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

عبد الله محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتعرض عبد الله محمد للإصابة في الرباط الصليبي خلال فترة إعارته لمودرن سبورت.

وشارك عبد الله محمد في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك بعد تعافيه بشكل تام.

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وعلم FilGoal.com أن عبد الله محمد يتواجد بقائمة الانتظار بالزمالك بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي.

وعاد عبد الله محمد من مودرن سبورت إلى الزمالك في سبتمبر الماضي بعد إنهاء الإعارة.

وأنهى عبد الله محمد إعارته لمودرن سبورت بالتراضي بسبب قلة المشاركة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

الزمالك عبد الله محمد
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