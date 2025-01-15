لقيد صفقاته الجديدة.. الفتح يحصل على شهادة الكفاءة المالية

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

حصل نادي الفتح السعودي على شهادة الكفاءة المالية تمهيدا لقيد صفقاته الجديدة.

ويتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح مؤخرا بعد إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الفتح السعودي يطلب استعارة حمدي فتحي خبر في الجول – عودة فتوح لتدريبات الزمالك.. وموقفه من مواجهة بلاك بولز مؤتمر جروس: مشاركة بنتايك وفتوح محل شك.. وعلينا الظهور بشكل أفضل هجوميا طبيب الزمالك يوضح إصابة فتوح

وأعلن نادي الفتح حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعدما استوفى التزاماته المالية، والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024.

Image

وتُمنح شهادة الكفاءة المالية للأندية التي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها وتُمنع الأندية الغير حاصلة على الشهادة من قيد الصفقات الجديدة.

وكان الفتح السعودي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وانضم فارجاس إلى صفوف الفتح قادما من نادي جوانجتشو الصيني.

فارجاس كان أولى طلبات جوزيه جوميز لتدعيم الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما علم FilGoal.com أن الفتح السعودي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الوكرة القطري من أجل استعارة حمدي فتحي.

ويرغب الفتح في ضم لاعب وسط منتخب مصر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويناقش النادي القطري العرض قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض.

ويقع فريق الفتح في موقف صعب بالدوري السعودي بتذيل ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط

الفتح السعودي جوميز
نرشح لكم
فاتح تريم: أحتاج للوقت مع الشباب.. ونقوم بعمل جبار لإبرام الصفقات هل يلمح تركي آل شيخ لانتقال محمد صلاح إلى الهلال؟ سكاي: النصر يكثف مفاوضاته لتجديد عقد رونالدو بعد ارتباطه بالزمالك.. الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري يسري بوزوق الشباب السعودي يفسخ تعاقده مع لاعب منتخب كولومبيا الهلال يستعيد سالم الدوسري الرياضية: جيسوس قرر استمرار استبعاد نيمار من قائمة الهلال المحلية خبر في الجول – عرض من الاتفاق لضم زيزو.. والتفاصيل المالية وموقف الزمالك
أخر الأخبار
لندن حمراء.. أرسنال يقلب الطاولة على توتنام ويشعل صراع الصدارة مع ليفربول دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - البرازيل تفجر مفاجأة مدوية.. وكرواتيا تكتسح منتخب البحرين بمجموعة مصر 7 دقيقة | كرة يد
سيون السويسري: رفضنا عرضا مقابل 7 ملايين يورو لرحيل إلياس شوارف 9 دقيقة | الدوري المصري
عبد العال: الجونة كان ندا أمام الأهلي لكن صادفنا سوء حظ.. وأرى أن لنا ركلة جزاء 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير مغربي:الوداد يدرس التعاقد مع كيلور نافاس مجانا 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
التجربة الخامسة.. سامبدوريا يعيد نيانج إلى إيطاليا بعد فسخ تعاقده مع الوداد ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات ساعة | الدوري المصري
انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(1) توتنام.. 3 نقاط ثمينة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 3 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول 4 مرموش.. لتصحيح خطأ جوارديولا الأكبر وتفوق على لاعبي مركزه