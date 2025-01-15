لقيد صفقاته الجديدة.. الفتح يحصل على شهادة الكفاءة المالية

حصل نادي الفتح السعودي على شهادة الكفاءة المالية تمهيدا لقيد صفقاته الجديدة.

ويتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح مؤخرا بعد إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وأعلن نادي الفتح حصوله على شهادة الكفاءة المالية بعدما استوفى التزاماته المالية، والتعاقدية، حسب النطاق المحدد، حتى تاريخ 31 أكتوبر 2024.

وتُمنح شهادة الكفاءة المالية للأندية التي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية المستحقة عليها وتُمنع الأندية الغير حاصلة على الشهادة من قيد الصفقات الجديدة.

وكان الفتح السعودي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس.

وانضم فارجاس إلى صفوف الفتح قادما من نادي جوانجتشو الصيني.

فارجاس كان أولى طلبات جوزيه جوميز لتدعيم الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كما علم FilGoal.com أن الفتح السعودي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الوكرة القطري من أجل استعارة حمدي فتحي.

ويرغب الفتح في ضم لاعب وسط منتخب مصر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويناقش النادي القطري العرض قبل اتخاذ قراره النهائي سواء بالموافقة أو الرفض.

ويقع فريق الفتح في موقف صعب بالدوري السعودي بتذيل ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط