أثليتك: تشيلسي يقطع إعارة تشالوبا إلى كريستال بالاس

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

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أفادت شبكة ذا أثليتك أن نادي تشيلسي قرر قطع إعارة مدافعه تريفو تشالوبا مع كريستال بالاس.

وكان من المفترض أن يلعب تشالوبا مع كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن تشيلسي قرر تفعيل خيار استدعاء تشالوباه من الإعارة.

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وأضاف التقرير أن المدافع البالغ من العمر 25 عامًا سيعود لصفوف البلوز على الفور.

ولذك لن يكون متاحًا لمباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي مساء الأربعاء.

وشارك تشالوبا في 14 مباراة مع كريستال بالاس بمختلف المسابقات هذا الموسم وسجل 3 أهداف.

صفقة انتقال تشالوبا إلى كريستال بالاس تمت في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب سوق الانتقالات الصيفية.

تشالوبا يلعب مع تشيلسي منذ صغره بالأكاديمية وصعد للفريق الأول في بداية الموسم الماضي.

وسبق لتشالوبا الخروج في 3 قترات إعارة مع لوريان وإبسويتش تاون وهدرسفيلد تاون.

وتوج تشالوبا مع تشيلسي بكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي خلال مسيرته مع الفريق.

تريفو تشالوبا تشيلسي كريستال بالاس
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