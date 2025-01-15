منتخب المحليين.. من الدرجة الثانية إلى الشباب

عام 2016 مع انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة في هذا التوقيت قرر اتحاد الكرة إقامة منتخب المحليين لعناصر الدرجة الثانية تزامن هذا التوقيت مع إذاعة مباريات دوري الدرجة الثانية على قنوات DMC وقناة النهار رياضة، وتم تعيين هاني رمزي في نهاية عام 2016 ومع بداية تكوين المنتخب في يناير 2017.

استعدادا لأمم أفريقيا للمحليين 2018 قرر هاني رمزي رفض فكرة لاعبي الدرجة الثانية والاعتماد على العناصر المتاحة من الدوري الممتاز مع بعض لاعبي الدرجة الثانية ومنتخب الشباب

المعسكر الأول شهد ضم بعض عناصر الدرجة الثانية أبرزهم أسامة كاجو من إف سي مصر ومحمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة ومحمود صلاح لاعب الأسيوطي ثم محمد عنتر لاعب الأسيوطي وعدد من لاعبي الدوري الممتاز أبرزهم ناصر ماهر لاعب منتخب الشباب في ذلك التوقيت، وعلي لطفي ومهدي سليمان ومحمد هلال ومحمود متولي وأحمد جمعة وانضم لاحقا حسين الشحات لاعب مصر للمقاصة في هذا التوقيت

ثم اقيل هاني رمزي من تدريب المنتخب وتم تعيين حمادة صدقي في يوليو 2017

وفشل المنتخب في الصعود لأمم أفريقيا بعد الخسارة من المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإياب والتعادل بهدف لكل فريق في الذهاب فتم تسريح المنتخب والغاء الفكرة

ومع عودة هاني أبو ريدة لاتحاد الكرة في 2024، عادت فكرة منتخب المحليين ولكن بشكل آخر بمنتخب الشباب مواليد 2005 الذي يستعد لأمم أفريقيا 2025 بحسب تصريحات اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

الدول الأفريقية استفادت من تشكيل منتخب المحليين ليكون صف ثاني للمنتخب الأول وفرصة للاعبين الغير منضمين للمنتخب الأول

تأجلت بطولة أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس 2025، ترى هل يكون منتخب جديد بقيادة فنية جديدة أم منتخب الشباب بعد عدم مشاركة في 7 بطولات سابقة؟