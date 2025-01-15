منتخب المحليين.. من الدرجة الثانية إلى الشباب

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 16:19

كتب : رضا السنباطي

منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما

عام 2016 مع انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة في هذا التوقيت قرر اتحاد الكرة إقامة منتخب المحليين لعناصر الدرجة الثانية تزامن هذا التوقيت مع إذاعة مباريات دوري الدرجة الثانية على قنوات DMC وقناة النهار رياضة، وتم تعيين هاني رمزي في نهاية عام 2016 ومع بداية تكوين المنتخب في يناير 2017.

استعدادا لأمم أفريقيا للمحليين 2018 قرر هاني رمزي رفض فكرة لاعبي الدرجة الثانية والاعتماد على العناصر المتاحة من الدوري الممتاز مع بعض لاعبي الدرجة الثانية ومنتخب الشباب

المعسكر الأول شهد ضم بعض عناصر الدرجة الثانية أبرزهم أسامة كاجو من إف سي مصر ومحمد حسن ومحمد المالح من بلدية المحلة ومحمود صلاح لاعب الأسيوطي ثم محمد عنتر لاعب الأسيوطي وعدد من لاعبي الدوري الممتاز أبرزهم ناصر ماهر لاعب منتخب الشباب في ذلك التوقيت، وعلي لطفي ومهدي سليمان ومحمد هلال ومحمود متولي وأحمد جمعة وانضم لاحقا حسين الشحات لاعب مصر للمقاصة في هذا التوقيت

أخبار متعلقة:
كاف يكشف شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين بعد إعلان تأجيلها.. أسامة نبيه يكشف عبر في الجول مقترحه لخوض أمم إفريقيا للمحليين كما كشف في الجول - كاف يعلن تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين الرياضية: جيسوس قرر استمرار استبعاد نيمار من قائمة الهلال المحلية

ثم اقيل هاني رمزي من تدريب المنتخب وتم تعيين حمادة صدقي في يوليو 2017

وفشل المنتخب في الصعود لأمم أفريقيا بعد الخسارة من المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف في الإياب والتعادل بهدف لكل فريق في الذهاب فتم تسريح المنتخب والغاء الفكرة

ومع عودة هاني أبو ريدة لاتحاد الكرة في 2024، عادت فكرة منتخب المحليين ولكن بشكل آخر بمنتخب الشباب مواليد 2005 الذي يستعد لأمم أفريقيا 2025 بحسب تصريحات اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

الدول الأفريقية استفادت من تشكيل منتخب المحليين ليكون صف ثاني للمنتخب الأول وفرصة للاعبين الغير منضمين للمنتخب الأول

تأجلت بطولة أمم أفريقيا للمحليين إلى أغسطس 2025، ترى هل يكون منتخب جديد بقيادة فنية جديدة أم منتخب الشباب بعد عدم مشاركة في 7 بطولات سابقة؟

منتخب مصر للشباب أمم إفريقيا للمحليين
نرشح لكم
مصر في المجموعة الثالثة حال التأهل.. الكشف عن قرعة أمم إفريقيا للمحليين بعد إعلان تأجيلها.. أسامة نبيه يكشف عبر في الجول مقترحه لخوض أمم إفريقيا للمحليين كما كشف في الجول - كاف يعلن تأجيل موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين التجربة الأولى لـ نبيه.. منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح وديا نبيه: كاف يمنع خوض أمم إفريقيا للمحليين بمنتخب الشباب إبراهيم حسن: لم يكن هناك خلافات مع أبو ريدة.. ونريد احتراف مزيد من اللاعبين كرة يد - مواعيد مباريات منتخب مصر.. وكل ما تريد معرفته عن بطولة العالم أسامة نبيه: متفائل بمنتخب الشباب.. ومهتمون بملف المحترفين مزدوجي الجنسية
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: مهارات إمام عاشور لا توجد بلاعب في مصر.. وموقف معلول والتدعيمات 20 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(1) توتنام.. جوووووووول سون 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر كأس إسبانيا - برشلونة (2)-(0) ريال بيتيس.. جووووول كوندي 58 دقيقة | الدوري الإسباني
كولر يصل إلى الانتصار رقم 100 في مسيرته مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصطفى محمد يشارك في وداع نانت كأس فرنسا ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي أمام توتنام في غياب جيسوس.. وميرينو على الدكة ساعة | الكرة الأوروبية
ثنائية إمام عاشور تقود الأهلي للفوز على الجونة وتصدر الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - ليفاندوفسكي بديل.. ورافينيا ويامال يقودان الهجوم أمام بيتيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول