التشكيل - رمضان والشيبي أساسيان مع بيراميدز.. وياسين يقود دفاع غزل المحلة لأول مرة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 15:25

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد الترجي

أعلن كل من كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز وشوقي غريب مدرب غزل المحلة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بيراميدز مع غزل المحلة على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد رمضان صبحي للتشكيل الأساسي لبيراميدز بجانب محمد الشيبي الذي تعافى من الإصابة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – علي جبر – كريم حافظ.

الوسط: رمضان صبحي – بلاتي توريه – وليد الكرتي.

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – إبراهيم عادل.

ويقود محمد حمدي ذكي هجوم غزل المحلة في المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عامر عامر.

الدفاع: أحمد ياسين – عمرو الجزار – أحمد حكم.

الوسط: محمد أشرف – موري توريه – أحمد مجدي – حمدي فاتاو.

الهجوم: عبده يحيى – محمد بن حمودة – محمد حمدي ذكي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، بينما يحتل غزل المحلة المركز 12 برصيد 8 نقاط.

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