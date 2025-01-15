قائمة برشلونة - استبعاد فاتي.. وغياب مارتينيز في مواجهة ريال بيتيس

أعلن هانسي فليك مدرب برشلونة قائمة فريقه التي ستلعب اليوم ضد ريال بيتيس.

ويلتقي برشلونة مع ريال بيتيس على ملعب مونتجويك في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة استبعاد أنسو فاتي لاعب الفريق لأسباب فنية.

ويغيب إنجيو مارتينيز بعد إصابته خلال مواجهة ريال مدريد.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – مارك أشترالاجا – دييجو كوتشين.

الدفاع: باو كوبارسي – رونالد أراوخو – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – باو فيكتور – لامين يامال – داني أولمو.

وكان برشلونة قد فاز في دور الـ 32 على بارباسترو الناشط بالدرجة الرابعة.