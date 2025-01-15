سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: أتممنا التعاقد مع قندوسي بشكل نهائي من الأهلي

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 14:59

كتب : بسام أبوبكر

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

أتم نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد بشكل نهائي مع أحمد قندوسي من الأهلي.

وانتقل قندوسي من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة، قبل أن يتمم سيراميكا إجراءات ضمه بشكل نهائي.

وقال معتز البطاوي المشرف على الكرة في سيراميكا لـFilGoal.com: "أتممنا التعاقد مع قندوسي من الأهلي بشكل نهائي".

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وأضاف "تم توثيق عقد اللاعب الجديد في اتحاد الكرة".

وأكمل "قندوسي وقع على عقد يمتد لموسمين مع سيراميكا".

وكشف مصدر مقرب من اللاعب عن عدم وجود شرط جزائي في عقده الجديد مع سيراميكا كليوباترا.

وانتقل قندوسي لسيراميكا كليوباترا بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي على سبيل الإعارة.

وفي الموسم الجاري لعب قندوسي 8 مباريات في الدوري مع سيراميكا سجل خلالها هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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