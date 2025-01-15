مؤتمر أنشيلوتي: سأظل مقتنعا بأن تشواميني جيد في الدفاع.. ولا أهتم بالانتقادات

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا يلتفت للانتقادات ويراها غير صحيحة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو غدا الخميس في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة سيلتا فيجو هي فرصة لرد الفعل بعد مباراة سيئة آلمتنا كثيرا ولكننا سنواجه منافس قوي ويلعب بشكل جيد".

وواصل "سأظل مقتنعا بأن تشواميني يلعب بشكل جيد في الدفاع والإحصائيات هي من تخبرنا بذلك وفي مركز غير مركزه وبعد نهاية حالة الطوارئ تلك وعودة ألابا سيعود تشواميني لمركزه كلاعب وسط".

وأكمل "الهزيمة كانت خطوة للوراء ولكننا نسعى للمضي قدما، لقد قدمنا مباراة سيئة وارتكبنا العديد من الأخطاء ولكننا حللناها وقمنا بإيجاد الحلول، وعدم المشكلة كانت جماعية وليست فردية، لقد كانت مباراة سيئة دفاعية من جميع الخطوط ولن أقول أكثر من ذلك".

واستمر "هذا الفريق يمتلك الشباب والطاقة والجودة وأنا أثق بهم ولقد توجوا بلقب إنتركونتينينتال وكأس السوبر الأوروبي ولكنهم لعبوا مباراة سيئة، سنقاتل حتى النهاية ولا زلت أثق في فريقي بشكل كامل".

وعن الانتقادات الموجهة إليه قال: "لا أهتم بالانتقادات ولا تزعجني لأن الفريق منظم بشكل جيد وهي انتقادات غير صحيحة".

وشدد "مبابي كان بحاجة للتأقلم وأن يعود لأفضل مستوى من اللياقة البدنية ولكنه الآن يمر بفترة جيدة".

وتابع "لم يتغير شيء حول تفكيرنا بسوق الانتقالات، تحدثنا مع الإدارة حول جعل الفريق أكثر تنافسية ولكن الحديث هنا عما قلناه ليس صحيحا".

وأضاف "أندري لونين سيكون الحارس غدا ضد سيلتا فيجو".

وأردف "راؤول أسينسيو قلب دفاع وتحويله إلى ظهير أيمن بحاجة إلى وقت لأنه غير معتاد على ذلك، لقد شارك لأول مرة منذ شهرين ولعب عدة مباريات جيدة وأظهر أن بإمكانه اللعب".

وأتم "لا أتابع موجة الانتقادات، في يوم ما تجعلك الأفضل في العالم واليوم التالي الأغبى ولكن أرى بخبرتي أنني متزن ولا أذهب مع أي من تلك الموجات، لا أعتقد أنني الأفضل ولا الأغبى".

وخسر ريال مدريد نهائي كأس السوبر الإسباني بعد الخسارة من برشلونة بخمسة اهداف مقابل هدفين.