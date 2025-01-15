تقرير سعودي: الهلال يغري صلاح بـ300 مليون ريال لموسمين

ذكرت القنوات الرياضية السعودية أن الهلال يغري محمد صلاح نجم ليفربول براتب ضخم من أجل ضمه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن الهلال عرض على صلاح تقاضي 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

وأضاف التقرير أن هناك مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم قائد منتخب مصر في يناير الجاري.

#سبورت_سنتر | هاني آل عزيز: حسب مصادر سبورت سنتر #الهلال يقدم 150 مليون ريال عرضًا للاستفادة من خدمات #محمد_صلاح نجم ليفربول الإنجليزي#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/5fDO0fvCCv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 15, 2025

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وترغب العديد من أندية الدوري السعودي في التعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 378 مباراة وتمكن من تسجيل 232 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.