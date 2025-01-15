تقرير سعودي: الهلال يغري صلاح بـ300 مليون ريال لموسمين

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 14:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

ذكرت القنوات الرياضية السعودية أن الهلال يغري محمد صلاح نجم ليفربول براتب ضخم من أجل ضمه الصيف المقبل.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق من أجل الانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن الهلال عرض على صلاح تقاضي 300 مليون ريال خلال موسمين، بواقع 150 مليون ريال في الموسم.

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وأضاف التقرير أن هناك مفاوضات مع ليفربول من أجل ضم قائد منتخب مصر في يناير الجاري.

وكان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد نشر صورة لمحمد صلاح لاعب ليفربول عبر حسابه على فيسبوك وهو يرتدي قميص الهلال السعودي.

الصورة اعتبرها البعض تلميحا لإمكانية انتقال صلاح للهلال في الموسم المقبل.

وترغب العديد من أندية الدوري السعودي في التعاقد مع صلاح بداية من الموسم المقبل، حسب تقارير عديدة.

وكان النجم المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن الاتفاق مع إدارة ليفربول على تجديد عقده لا يزال بعيدا رغم رغبته في الاستمرار.

ويلعب صلاح مع ليفربول منذ عام 2017 بعدما انتقل إليه قادما من روما.

ومنذ انتقاله إلى الريدز لعب صلاح بقميص ليفربول 378 مباراة وتمكن من تسجيل 232 هدفا وصناعة 105 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بـ 8 ألقاب.

محمد صلاح ليفربول الهلال
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