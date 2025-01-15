خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش.. وموعد الإعلان

أتم النادي الأهلي اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أتم كل الاتفاقات مع زد للتعاقد مع المدافع مصطفى العش.

ليصبح أول صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويبلغ مصطفى العش من العمر 24 عاما ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع زد لضم مصطفى العش لتدعيم دفاع فريقه. وأن الصفقة ستصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه.

ولعب العش مع زد في الدوري هذا الموسم 8 مباريات.

وكان اللاعب انضم لصفوف زد بداية الموسم الماضي قادما من غزل المحلة.