مدرب فرانكفورت يثير التكهنات بشأن مستقبل مرموش

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

رفض دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الانتقال الوشيك لنجمه عمر مرموش إلى مانشستر سيتي.

ويضغط مانشستر سيتي من أجل حسم صفقة ضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الـ48 ساعة المقبلة، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا (التفاصيل).

وقال توبمولر في تصريحات للصحفيين: "هل يغادر مرموش صفوف فرانكفورت في فترة الانتقالات الشتوية؟ لا أعلم".

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وأضاف "هل يبقى مرموش مع فرانكفورت هذا الشهر؟ لا أعلم، هل ينتقل إلى مانشستر سيتي؟ لا أعلم، هل يستمر مع فرانكفورت حتى نهاية الموسم؟ لا أعلم".

ورد مدرب فرانكفورت بالإجابة نفسها حين سئل عن إمكانية مشاركة الدولي المصري ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

وتابع "موقف مرموش؟ أنتظر أن يبلغني ماركوس كروش المدير الرياضي بأي تطورات في المفاوضات".

وأكمل "ليس من المستغرب أن نرى مدى احترافية مرموش وسط هذه التكهنات، عليه أن يشعر بالفخر بسبب الطريقة التي يتعامل بها مع كل هذا الاهتمام".

وأتم "مرموش لاعب عظيم يحاول دائما تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق، لا يفكر في نفسه فقط، إنه ليس أنانيا، بل لاعب جماعي رائع، ويساعدنا كثيرا بجودته".

مدير فرانكفورت: من المحتمل أن يلعب مرموش ضد دورتموند يوم الجمعة

فيما ذكر تقرير سكاي أنه من غير المرجح أن يلعب مرموش مع فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن عمر مرموش، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن العرض الأخير من سيتي لم يكن كافيا، فقد عرض السماوي ضمه مقابل نحو 65 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات، وفقا لسكاي.

وواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في 3 أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني، وسط أنباء اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10

عمر مرموش فرانكفورت مانشستر سيتي
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