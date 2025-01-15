طلعت يوسف لـ في الجول: طلبت التعاقد مع 6 لاعبين.. وقائمة الاتحاد كبيرة جدا

حدد طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري طلباته من التعاقدات خلال شهر يناير الجاري.

طلعت يوسف النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال يوسف لـ FilGoal.com: "خلال الأسبوع الحالي ستضح الكثير من الأشياء في النادي، لدينا عدد كبير جدا من اللاعبين وأريد تقليل القائمة لإضافة المزيد من التركيز في التدريبات وسأحدد من يبقى ومن يرحل".

وتابع "طلبت التعاقد مع 5 أو 6 لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية في مراكز الدفاع والوسط الدفاعي والجناحين والمهاجم وفرصة استقدام لاعبين أجانب صعبة لأن العدد مكتمل لدينا وإذا أردنا رحيل أي منهم سيكون على النادي دفع مستحقاته بالكامل".

وأضاف "لا أتعجل اختيار المدرب العام الجديد وأبحث عن الأسماء حاليا لخلافة منير عقيلة".

وتولى طلعت يوسف تدريب الاتحاد السكندري خلفا للقبرصي نيكوديموس بابافاسيليو.

وقاد يوسف الفريق في مباراة واحدة خسر خلالها ضد زد بهدف دون مقابل.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 22 يناير في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد حاليا المركز ال 11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط.