مصدر مقرب من سيرجينيو لـ في الجول: الأهلي استفسر عنه فقط

كشف مصدر مقرب من البرازيلي سيرجينيو لاعب فيبورج الألماني حقيقة رغبة الأهلي في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات من جانب الأهلي والنادي المصري استفسر فقط عن موقف اللاعب".

وأضاف "المفاوضات الحالية فقط من نادي بشكتاش التركي وهو الوحيد الذي اتخذ خطوات رسمية".

وأتم تصريحاته "نادي فيبورج الألماني حدد سعر بيع سيرجينيو وهو 3 ملايين يورو".

ولعب الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما مع فريقه هذا الموسم 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وكان سيرجينيو انضم لصفوف فيبورج الألماني بداية الموسم الماضي قادما من إشتوريل برايا البرتغالي مقابل 500 ألف دولار.