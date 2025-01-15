مصدر مقرب من سيرجينيو لـ في الجول: الأهلي استفسر عنه فقط
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 12:50
كتب : محمد عبد العظيم
كشف مصدر مقرب من البرازيلي سيرجينيو لاعب فيبورج الألماني حقيقة رغبة الأهلي في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات من جانب الأهلي والنادي المصري استفسر فقط عن موقف اللاعب".
وأضاف "المفاوضات الحالية فقط من نادي بشكتاش التركي وهو الوحيد الذي اتخذ خطوات رسمية".
وأتم تصريحاته "نادي فيبورج الألماني حدد سعر بيع سيرجينيو وهو 3 ملايين يورو".
ولعب الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما مع فريقه هذا الموسم 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.
وكان سيرجينيو انضم لصفوف فيبورج الألماني بداية الموسم الماضي قادما من إشتوريل برايا البرتغالي مقابل 500 ألف دولار.
نرشح لكم
خبر في الجول – الأهلي يتمم اتفاقه مع زد لضم مصطفى العش.. وموعد الإعلان طلعت يوسف لـ في الجول: طلبت التعاقد مع 6 لاعبين.. وقائمة الاتحاد كبيرة جدا مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة أخرهم حسام أشرف.. أبرز لقطات الوفاء في الكرة المصرية منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والجونة رئيس سيون لـ في الجول: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم شوارف.. وموقف أزمة الحضري