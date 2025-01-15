مصدر مقرب من سيرجينيو لـ في الجول: الأهلي استفسر عنه فقط

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 12:50

كتب : محمد عبد العظيم

البرازيلي سيرجينيو

كشف مصدر مقرب من البرازيلي سيرجينيو لاعب فيبورج الألماني حقيقة رغبة الأهلي في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا توجد مفاوضات من جانب الأهلي والنادي المصري استفسر فقط عن موقف اللاعب".

وأضاف "المفاوضات الحالية فقط من نادي بشكتاش التركي وهو الوحيد الذي اتخذ خطوات رسمية".

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وأتم تصريحاته "نادي فيبورج الألماني حدد سعر بيع سيرجينيو وهو 3 ملايين يورو".

ولعب الجناح البرازيلي البالغ من العمر 23 عاما مع فريقه هذا الموسم 15 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 3 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

وكان سيرجينيو انضم لصفوف فيبورج الألماني بداية الموسم الماضي قادما من إشتوريل برايا البرتغالي مقابل 500 ألف دولار.

سيرجينيو فيبورج الألماني الأهلي
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