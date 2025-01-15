إل شيرينجيو: ألكسندر أرنولد قد ينتقل إلى ريال مدريد في يناير بهذا المبلغ

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 12:38

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - ليفربول

من المحتمل أن ينتقل ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول إلى ريال مدريد هذا الشتاء، وفقا لبرنامج إل شيرينجيتو.

بسبب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري يمكن لألكسندر أرنولد التفاوض مع أي فريق على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن ترينت سيلعب مع ريال مدريد الموسم المقبل بعد نهاية عقده مع ليفربول، لكن احتمالات انتقاله للملكي في يناير الجاري ليست قليلة.

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وأضاف التقرير أن ريال مدريد سيحبذ ضم ألكسندر أرنولد الآن إذا طلب ليفربول مبلغا يتراوح بين 35 مليون يورو و40 مليون يورو.

قبل أيام، ذكرت جريدة ديلي ميل أن نادي ريال مدريد لن يستسلم في إمكانية ضم ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول مجددا في يناير الجاري.

تقارير عديدة خلال الأيام الماضية أوضحت أن ليفربول رفض عرضا من ريال مدريد لضم الدولي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأفاد التقرير أن ريال مدريد سيرسل ثاني عروضه إلى ليفربول من أجل ضم ترينت ألكسندر أرنولد في يناير الجاري.

قبل أسابيع، أوضحت شبكة ذا أثليتك أن نادي ريال مدريد واثق من التعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول كلاعب حر عند نهاية عقده مع ناديه.

وذكر التقرير أن ريال مدريد يغري الدولي الإنجليزي براتب ضخم يجعله يوافق على الانضمام للفريق الملكي.

وأضاف التقرير أن نادي ليفربول نفى أن ترينت أبلغهم أنه سيرحل، حسبما ذكرت تقارير عديدة مؤخرا.

ولا يستبعد ألكسندر أرنولد إمكانية البقاء مع ليفربول لمواسم جديدة، حسب ذا أثليتك.

ورفض نادي ليفربول فكرة التخلي عن نجمه ترينت ألكسندر أرنولد في منتصف الموسم الجاري تحت أي ظرف.

فقد كشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن ليفربول رفض عرضا رسميا من ريال مدريد للتخلي عن أرنولد في الانتقالات الشتوية.

ويلعب أرنولد مع الفريق الأول لليفربول منذ عام 2016 بعد صعوده من فريق الشباب للنادي.

ويعد أرنولد ضمن واحد من ثلاثة لاعبين مهمين تنتهي عقودهم مع ليفربول بنهاية الموسم بجانب محمد صلاح وفيرجل فان دايك.

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