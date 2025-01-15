سبورت: أراوخو قرر البقاء في برشلونة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 12:29

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

قرر رونالد أراوخو لاعب برشلونة البقاء مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وأشارت سبورت إلى أن ديكو المدير الرياضي للفريق قد تمكن من إقناع أراوخو بالبقاء في الفريق.

وكان أراوخو قد اقترب من الرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والانتقال إلى يوفنتوس.

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برشلونة كان منفتحا على رحيل أراوخو ولكن بعد إصابة إنيجو مارتينيز التي ستبعده لمدة شهر غيرت من خطط النادي وحتمت بقاء أراوخو مع الفريق.

وفقا لسبورت فإن الخطوة التالية عقب بقاء أراوخو هي محاولة إقناعه بتمديد عقده مع الفريق والذي يمتد للموسم المقبل.

وكان أراوخو يرى نفسه كخيار بديل في خطط هانسي فليك مدرب الفريق والذي كان يفضل إشراك باو كوبارسي وإنيجو مارتينيز منذ بداية الموسم.

ولعب أراوخو مباراتين فقط الموسم الحالي مع برشلونة، واحدة بكأس ملك إسبانيا والثانية بكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد.

رونالد أراوخو برشلونة
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