سكاي: سيتي يضغط لحسم صفقة مرموش خلال 48 ساعة.. وموقفه ضد دورتموند

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فولفسبورج

أوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن تشيكي بيجريستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي يضغط من أجل حسم صفقة ضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الـ48 ساعة المقبلة.

مدير فرانكفورت: من المحتمل أن يلعب مرموش ضد دورتموند يوم الجمعة

وذكر التقرير أنه من غير المرجح أن يلعب مرموش مع فرانكفورت ضد بوروسيا دورتموند يوم الجمعة.

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ولا تزال المفاوضات جارية بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي بشأن عمر مرموش، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن العرض الأخير من سيتي لم يكن كافيا، فقد عرض السماوي ضمه مقابل نحو 65 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو + 10 ملايين يورو كإضافات، وفقا لسكاي.

وواصل مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في 3 أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الألماني، وسط أنباء اقترابه من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10

عمر مرموش فرانكفورت مانشستر سيتي
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