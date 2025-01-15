لا جديد في إيطاليا.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 11:33
كتب : FilGoal
لا جديد في الدوري الإيطالي، من جديد تعادل يوفنتوس وتلك المرة مع أتالانتا بهدف لكل فريق.
المباراة أقيمت على ملعب أتالانتا بالجولة 19 من الدوري الإيطالي.
ووصل يوفنتوس للتعادل رقم 13 في الدوري خلال الموسم الحالي في 20 مباراة لعبهم الفريق ويظل بلا هزيمة حتى الآن.
تقدم يوفنتوس عن طريق بيير كالولو بالهدف الأول في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة من ويستون ماكيني أمام المرمى.
وتعادل أتالانتا في الدقيقة 78 عن طريق ماتيو ريتيجي.
التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 34 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 43 في المركز الثالث.
وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد ميلان يوم السبت 18 يناير، بينما يلتقي أتالانتا مع نابولي بنفس اليوم.
video:1
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - غياب كورتوا في مواجهة سيلتا فيجو يورجن كلوب يبدأ دوره كرئيس كرة القدم العالمية في ريد بُل قائمة برشلونة - استبعاد فاتي.. وغياب مارتينيز في مواجهة ريال بيتيس مؤتمر أنشيلوتي: سأظل مقتنعا بأن تشواميني جيد في الدفاع.. ولا أهتم بالانتقادات ماريسكا: أشعر بالقلق بشأن تشيلسي وكنا نستحق الفوز على بورنموث سانتو: أوقفنا ليفربول في أكثر اللحظات خطورة.. ونستمتع بالمنافسة مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة سلوت: كنت أتوقع طريقة لعب نوتينجهام.. ودفعت بـ جوتا لذلك السبب