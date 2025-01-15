لا جديد في إيطاليا.. يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا

لا جديد في الدوري الإيطالي، من جديد تعادل يوفنتوس وتلك المرة مع أتالانتا بهدف لكل فريق.

المباراة أقيمت على ملعب أتالانتا بالجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ووصل يوفنتوس للتعادل رقم 13 في الدوري خلال الموسم الحالي في 20 مباراة لعبهم الفريق ويظل بلا هزيمة حتى الآن.

تقدم يوفنتوس عن طريق بيير كالولو بالهدف الأول في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة من ويستون ماكيني أمام المرمى.

وتعادل أتالانتا في الدقيقة 78 عن طريق ماتيو ريتيجي.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة 34 في المركز الخامس، كما ارتفع رصيد أتالانتا للنقطة 43 في المركز الثالث.

وسيلعب يوفنتوس مباراته المقبلة ضد ميلان يوم السبت 18 يناير، بينما يلتقي أتالانتا مع نابولي بنفس اليوم.

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