مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة

تفتتح اليوم مصر مبارياتها في بطولة العالم لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بيراميدز × غزل المحلة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليستر سيتي × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أرسنال × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

إنتر × بولونيا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

بطولة العالم لكرة اليد

البرتغال × أمريكا.. 7:00 مساء.

هولندا × غينيا.. 7:00 مساء.

مصر × الأرجنتين.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

التشيك × سويسرا.. 7:00 مساء.

المجر × مقدونيا الشمالية.. 7:30 مساء.

ألمانيا × بولندا.. 9:30 مساء.

كرواتيا × البحرني.. 9:30 مساء.

النرويج × البرازيل.. 9:30 مساء.

الدوري السعودي

الشباب × الرياض.. 5:05 مساء - تطبيق شاهد.

ضمك × الاتفاق.. 5:30 مساء - تطبيق شاهد.

الخلود × الأهلي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

بوخوم × سانت باولي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فيردر بريمن × هايدنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

يونيون برلين × أوجسبورج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

شتوتجارت × لايبزج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

بايرن ميونيخ × هوفنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس ملك إسبانيا

ألميريا × ليجانيس.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

بونتيفيدرا × خيتافي.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

برشلونة × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

إلتشي × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

كأس فرنسا

بورجوان جاليو × ليون.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

تروا × رين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

تولوز × استاد لافالوا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بريست × نانت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

إسبلاي × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

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