مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة

الأربعاء، 15 يناير 2025 - 10:35

كتب : FilGoal

علي زين - مصر ضد الأرجنتين كرة يد

تفتتح اليوم مصر مبارياتها في بطولة العالم لكرة اليد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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بيراميدز × غزل المحلة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

ليستر سيتي × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

إيفرتون × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

أرسنال × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

إنتر × بولونيا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.

بطولة العالم لكرة اليد

البرتغال × أمريكا.. 7:00 مساء.

هولندا × غينيا.. 7:00 مساء.

مصر × الأرجنتين.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

التشيك × سويسرا.. 7:00 مساء.

المجر × مقدونيا الشمالية.. 7:30 مساء.

ألمانيا × بولندا.. 9:30 مساء.

كرواتيا × البحرني.. 9:30 مساء.

النرويج × البرازيل.. 9:30 مساء.

الدوري السعودي

الشباب × الرياض.. 5:05 مساء - تطبيق شاهد.

ضمك × الاتفاق.. 5:30 مساء - تطبيق شاهد.

الخلود × الأهلي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

بوخوم × سانت باولي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فيردر بريمن × هايدنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

يونيون برلين × أوجسبورج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

شتوتجارت × لايبزج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.

بايرن ميونيخ × هوفنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

كأس ملك إسبانيا

ألميريا × ليجانيس.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

بونتيفيدرا × خيتافي.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.

برشلونة × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

إلتشي × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

كأس فرنسا

بورجوان جاليو × ليون.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

تروا × رين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 8.

تولوز × استاد لافالوا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

بريست × نانت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 7.

إسبلاي × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

بطولة العالم لكرة اليد مصر برشلونة الدوري الإنجليزي الأهلي
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