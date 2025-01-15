مواعيد مباريات الأربعاء 15 يناير - مصر في بطولة العالم لليد.. والأهلي ضد الجونة
الأربعاء، 15 يناير 2025 - 10:35
كتب : FilGoal
تفتتح اليوم مصر مبارياتها في بطولة العالم لكرة اليد.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 15 يناير والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بيراميدز × غزل المحلة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الأهلي × الجونة.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل × ولفرهامبتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
ليستر سيتي × كريستال بالاس.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 6.
إيفرتون × أستون فيلا.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
أرسنال × توتنام.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإيطالي
إنتر × بولونيا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1 وتطبيق ستارز بلاي.
بطولة العالم لكرة اليد
البرتغال × أمريكا.. 7:00 مساء.
هولندا × غينيا.. 7:00 مساء.
مصر × الأرجنتين.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
التشيك × سويسرا.. 7:00 مساء.
المجر × مقدونيا الشمالية.. 7:30 مساء.
ألمانيا × بولندا.. 9:30 مساء.
كرواتيا × البحرني.. 9:30 مساء.
النرويج × البرازيل.. 9:30 مساء.
الدوري السعودي
الشباب × الرياض.. 5:05 مساء - تطبيق شاهد.
ضمك × الاتفاق.. 5:30 مساء - تطبيق شاهد.
الخلود × الأهلي.. 7:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الألماني
بوخوم × سانت باولي.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
فيردر بريمن × هايدنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.
يونيون برلين × أوجسبورج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
شتوتجارت × لايبزج.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 9.
بايرن ميونيخ × هوفنهايم.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 5.
كأس ملك إسبانيا
ألميريا × ليجانيس.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.
بونتيفيدرا × خيتافي.. 8:30 مساء - تطبيق شاهد.
برشلونة × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
إلتشي × أتليتكو مدريد.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.
كأس فرنسا
بورجوان جاليو × ليون.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
تروا × رين.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 8.
تولوز × استاد لافالوا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.
بريست × نانت.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 7.
إسبلاي × باريس سان جيرمان.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
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