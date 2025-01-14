الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وصول عروض رسمية من الدوري السعودي لضم أحمد زيزو.

وكان قد ارتبط اسم زيزو في الأيام الماضية بالانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "النقلة من جوزيه جوميز إلى كريستيان جروس في منتصف الموسم كان بها مخاطرة نوعا ما، لكن الحمد لله جروس لم يستغرق الكثير من الوقت لتطبيق أسلوبه وتأهلنا لربع نهائي الكونفدرالية ونتمنى استمرار النتائج الجيدة".

وتابع "اكتمل الجهاز الفني لكريستيان جروس بعد انضمام توماس جروتر".

وبسؤاله عن موقف زيزو أجاب "هناك أولويات قصوى لمجلس إدارة الزمالك وهي سداد المستحقات المالية وإن شاء الله يتم ذلك خلال أيام قليلة".

وكشف "بعد ذلك سيتم النظر لتجديد تعاقد اللاعبين الكبار وعلى رأسهم أحمد زيزو وعبد الله السعيد وعمر جابر وبعد ذلك الصفقات".

وشدد سالم "لم يصلنا أي عروض من الاتفاق السعودي لضم أحمد زيزو، ونيوم حتى الآن لم يجدد عرضه لضم اللاعب".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "بعد الانتهاء من ملف المستحقات المالية المتأخرة سيتم التحدث على أمور التجديد، وسيف الجزيري لاعب كبير ودولي بمنتخب تونس ومتمسك بالزمالك والعلاقة طيبة معه وإن شاء الله مشكلته محلولة لكن نريد حسم أمر المستحقات أولا".

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.