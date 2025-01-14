الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:53

كتب : FilGoal

أحمد مصطفى زيزو - الزمالك

نفى أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وصول عروض رسمية من الدوري السعودي لضم أحمد زيزو.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان قد ارتبط اسم زيزو في الأيام الماضية بالانضمام إلى نادي الاتفاق السعودي.

وقال أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر 2: "النقلة من جوزيه جوميز إلى كريستيان جروس في منتصف الموسم كان بها مخاطرة نوعا ما، لكن الحمد لله جروس لم يستغرق الكثير من الوقت لتطبيق أسلوبه وتأهلنا لربع نهائي الكونفدرالية ونتمنى استمرار النتائج الجيدة".

أخبار متعلقة:
عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي ضم عمر الساعي لمنع انتقاله إلى الزمالك بعد ارتباطه بالزمالك.. الرائد السعودي يتعاقد مع الجزائري يسري بوزوق في الجول يكشف حقيقة مفاوضات ريو أفي البرتغالي بشأن لاعب الزمالك مران الزمالك – انتظام الجزيري وعودة حمدي.. وأول حصة تدريبية لـ جروتر

وتابع "اكتمل الجهاز الفني لكريستيان جروس بعد انضمام توماس جروتر".

وبسؤاله عن موقف زيزو أجاب "هناك أولويات قصوى لمجلس إدارة الزمالك وهي سداد المستحقات المالية وإن شاء الله يتم ذلك خلال أيام قليلة".

وكشف "بعد ذلك سيتم النظر لتجديد تعاقد اللاعبين الكبار وعلى رأسهم أحمد زيزو وعبد الله السعيد وعمر جابر وبعد ذلك الصفقات".

وشدد سالم "لم يصلنا أي عروض من الاتفاق السعودي لضم أحمد زيزو، ونيوم حتى الآن لم يجدد عرضه لضم اللاعب".

واختتم أحمد سالم تصريحاته "بعد الانتهاء من ملف المستحقات المالية المتأخرة سيتم التحدث على أمور التجديد، وسيف الجزيري لاعب كبير ودولي بمنتخب تونس ومتمسك بالزمالك والعلاقة طيبة معه وإن شاء الله مشكلته محلولة لكن نريد حسم أمر المستحقات أولا".

وضمن الزمالك بفوزه التأهل إلى دور الـ8 كمتصدر لمجموعته.

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز في المباراتين خلال المجموعات إذ انتصر الأبيض في الجولة الأولى بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز وصل الزمالك للنقطة الـ11 في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بلاك بولز عند النقطة الرابعة كمتذيل للمجموعة.

وأتى المصري في المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما إنييمبا في المركز الثالث بـ6 نقاط.

الزمالك الدوري المصري أحمد زيزو
نرشح لكم
منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والجونة رئيس سيون لـ في الجول: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم شوارف.. وموقف أزمة الحضري عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي ضم عمر الساعي لمنع انتقاله إلى الزمالك مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: الوداد تواصل معنا لضم بلحاج حتى نهاية المونديال قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة قائمة بيراميدز - عودة الشيبي وحمدي استعدادا لغزل المحلة في الدوري طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة
أخر الأخبار
منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 4 دقيقة | الدوري المصري
لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة 24 دقيقة | الدوري المصري
تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
3 مساهمات تهديفية وصدارة الهدافين.. ماذا قدم مرموش أمام فرايبورج في الدوري 40 دقيقة | المحترفون
عادل كين في صدارة الهدافين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على فرايبورج برباعية 41 دقيقة | المحترفون
محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والجونة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول