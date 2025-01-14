3 مساهمات تهديفية وصدارة الهدافين.. ماذا قدم مرموش أمام فرايبورج في الدوري

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:38

كتب : محمد سمير

عمر مرموش - فرانكفورت ضد فرايبورج

واصل عمر مرموش تألقه مع فرانكفورت وساهم في ثلاثة أهداف بفوز فريقه أمام فرايبورج ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

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وتقاسم مرموش صدارة هدافي الدوري الألماني مع هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ برصيد 15 هدفا لكل منهما.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام عمر مرموش أمام فرايبورج:

لعب: 90 دقيقة

سجل: هدفا

صنع: 2

تسديد على المرمى: 2 من 5

دقة التمريرات: 30 من 34

صناعة فرص محققة: 4

لمس الكرة: 76

كرات طولية: 2 من 2

مراوغات ناجحة: 5 من 12

صراعات أرضية: 11 من 22

تقييم: 9.4 من 10

عمر مرموش فرانكفورت فرايبورج
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