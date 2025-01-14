عادل كين في صدارة الهدافين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على فرايبورج برباعية

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

قاد النجم الدولي المصري عمر مرموش ناديه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوزا ثمينا على حساب فرايبورج.

وفاز فرانكفورت على فرايبورج 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف فرانكفورت: عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي وكولنز وروبن كوخ.

فيما أحرز ريستو دوان هدف فرايبورج الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة 33 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بايرن المتصدر ولكن البافاري لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 27 بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

صراع الهدافين

عمر مرموش سجل هدفه الـ15 في الموسم الحالي من الدولي الألماني.

مرموش عادل هاري كين نجم بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بالموسم الحالي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وصف المباراة

بدأ فرانكفورت المباراة بضغط هجومي على مرمى فرايبورج وأهدر عمر مرموش فرصة التسجيل مبكرا بعد تسددية قوية مرت أعلى المرمى.

وتبادل هوجو إيكيتيكي الكرة مع عمر مرموش وسدد كرة قوية لكن تسديدته مرت أعلى مرمى فرايبورج.

وجاء رد فرايبورج عن طريق ريستو دوان الذي نجح في تسجيل الهدف الأول للضيوف عند الدقيقة 37.

وأرسل عمر مرموش عرضية متقنة تابعها روبن كوخ برأسية في المرمى ليعدل النتيجة عند الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تولى مرموش مهمة تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة في الدقيقة 65.

وأضاف إيكيتيكي الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد إنطلاقة رائعة من الجهة اليمنى.

ونجح كولنز في تسجيل الهدف الرابع لفرانكفورت عند الدقيقة 81.

مرموش
نرشح لكم
جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 3 مساهمات تهديفية وصدارة الهدافين.. ماذا قدم مرموش أمام فرايبورج في الدوري تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا انتهت في الدوري الألماني - فرانكفورت (4)-(1) فرايبورج.. 3 نقاط ثمينة تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج ماذا ينتظر كوكا بأيامه الأولى في الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
أخرهم حسام أشرف.. أبرز لقطات الوفاء في الكرة المصرية ساعة | تقرير في الجول
سلوت: كنت أتوقع طريقة لعب نوتينجهام.. ودفعت بـ جوتا لذلك السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 2 ساعة | الدوري المصري
لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة 2 ساعة | الدوري المصري
تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول