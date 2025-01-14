عادل كين في صدارة الهدافين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على فرايبورج برباعية

قاد النجم الدولي المصري عمر مرموش ناديه آينتراخت فرانكفورت لتحقيق فوزا ثمينا على حساب فرايبورج.

وفاز فرانكفورت على فرايبورج 4-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 17 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف فرانكفورت: عمر مرموش وهوجو إيكيتيكي وكولنز وروبن كوخ.

فيما أحرز ريستو دوان هدف فرايبورج الوحيد في المباراة.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى النقطة 33 في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بايرن المتصدر ولكن البافاري لعب مباراة أقل.

فيما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة 27 بالمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

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صراع الهدافين

عمر مرموش سجل هدفه الـ15 في الموسم الحالي من الدولي الألماني.

مرموش عادل هاري كين نجم بايرن ميونيخ في صدارة ترتيب هدافي الدوري الألماني بالموسم الحالي.

ونجح مرموش في تسجيل هدف وصناعة اثنين آخرين في انتصار فرانكفورت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ووصل مرموش للمساهمة التهديفية رقم 24 في الدوري الألماني بعد تسجيل 15 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وصف المباراة

بدأ فرانكفورت المباراة بضغط هجومي على مرمى فرايبورج وأهدر عمر مرموش فرصة التسجيل مبكرا بعد تسددية قوية مرت أعلى المرمى.

وتبادل هوجو إيكيتيكي الكرة مع عمر مرموش وسدد كرة قوية لكن تسديدته مرت أعلى مرمى فرايبورج.

وجاء رد فرايبورج عن طريق ريستو دوان الذي نجح في تسجيل الهدف الأول للضيوف عند الدقيقة 37.

وأرسل عمر مرموش عرضية متقنة تابعها روبن كوخ برأسية في المرمى ليعدل النتيجة عند الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني تولى مرموش مهمة تسجيل الهدف الثاني بعد متابعة رائعة في الدقيقة 65.

وأضاف إيكيتيكي الهدف الثالث في الدقيقة 71 بعد إنطلاقة رائعة من الجهة اليمنى.

ونجح كولنز في تسجيل الهدف الرابع لفرانكفورت عند الدقيقة 81.