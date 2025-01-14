محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والجونة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - المقاولون - محمد الحنفي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأولى من الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويتولى محمد الحنفي إدارة مباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من ماجد المليجي وسيد نافع، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.

ومصطفى الشهدي حكما للفيديو ويعاونه محمد عزازي.

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ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

بينما يتولى طارق مجدي إدارة مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة، ويعاونه هاني عبد الفتاح ومحمود عبد السميع، والسيد منير حكما رابعا.

ومحمد عبد العزيز للفيديو ويعاونه يوسف البساطي.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

الأهلي الجونة الدوري المصري محمد الحنفي
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