محمد الحنفي حكما لمباراة الأهلي والجونة
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 23:07
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام اليوم الأولى من الجولة الثامنة للدوري المصري.
ويتولى محمد الحنفي إدارة مباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كل من ماجد المليجي وسيد نافع، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.
ومصطفى الشهدي حكما للفيديو ويعاونه محمد عزازي.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.
بينما يتولى طارق مجدي إدارة مباراة بيراميدز ضد غزل المحلة، ويعاونه هاني عبد الفتاح ومحمود عبد السميع، والسيد منير حكما رابعا.
ومحمد عبد العزيز للفيديو ويعاونه يوسف البساطي.
ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.
نرشح لكم
منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة رئيس سيون لـ في الجول: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم شوارف.. وموقف أزمة الحضري عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي ضم عمر الساعي لمنع انتقاله إلى الزمالك مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: الوداد تواصل معنا لضم بلحاج حتى نهاية المونديال قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة قائمة بيراميدز - عودة الشيبي وحمدي استعدادا لغزل المحلة في الدوري طبيب الأهلي يكشف: وسام أبو علي سليم.. وسبب غيابه عن مواجهة الجونة