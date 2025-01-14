الانتصار الأول مع كونسيساو في الدوري.. ميلان يحول تأخره لفوز على كومو

حقق ميلان انتصاره الأول في الدوري تحت قيادة سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق.

رافائيل لياو النادي : ميلان ميلان

وحول ميلان تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

ورفع ميلان رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع مؤقتا بينما تجمد رصيد كومو عند 19 نقطة بالمركز العشرين.

وتقدم أسان دياو لاعب كومو في النتيجة بالدقيقة 60، لكن لم يحافظ الفريق على تقدمه طويلا.

ونجح ميلان خلال ست دقائق في قلب النتيجة وتسجيل هدفين متتاليين.

وتعادل ثيو هيرنانديز في الدقيقة 71، قبل أن يسجل رافائيل لياو هدف الفوز في الدقيقة 76.

ويحل ميلان ضيفا على يوفنتوس يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري.

وكان ميلان قد توج بلقب السوبر الإيطالي الأسبوع الماضي على حساب إنتر في مباراة مثيرة.