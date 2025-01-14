رئيس سيون لـ في الجول: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم شوارف.. وموقف أزمة الحضري

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 22:11

كتب : حامد وجدي

إلياس شوارف - سيون

نفى كريستيان قسطنيطين رئيس نادي سيون السويسري تلقي أي عروض رسمية من الأهلي لضم المغربي إلياس شوارف.

وارتبط اسم إلياس شوارف بالانتقال إلى الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف كريستيان قسطنطين رئيس نادي سيون السويسري لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي عرض رسمي من الأهلي لضم إلياس شوارف، ولا يمكنني الإدلاء بأي تعليق الآن".

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وبسؤاله عن حقيقة عدم إتمام الصفقة بسبب أزمة الحضري السابقة في 2008 أجاب "هذا ليس موضوعا للنقاش حاليا"

واختتم رئيس سيون تصريحاته "لا نناقش انتقال شوارف في فترة الانتقالات الحالية ولا يوجد عرض رسمي كما أوضحت سابقا".

ويلعب شوارف الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية في مركز الجناح الأيسر ويجيد اللعب كمهاجم.

ولعب شوارف 18 مباراة في الدوري السويسري هذا الموسم وساهم في 8 أهداف.

إذ نجح شوارف في تسجيل ستة أهداف وصناعة هدفين آخرين.

وكان شوارف أيضا قد ساهم بصناعة ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات خاضهم في كأس سويسرا.

الأهلي سيون إلياس شوارف
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