"ليس مستعدا للعب في الدوري الإنجليزي".. فيتور رييس الذي اقترب من مانشستر سيتي

"ليس مستعدا للعب في الدوري الإنجليزي، هو لاعب من طراز رفيع لكنه يحتاج لأن يصبح جاهزا بدنيا وإذا تم إشراكه حاليا سيتم السخرية منه" هكذا وصف تيم فيكيري الصحفي المتخصص في أمريكا الجنوبية، فيتور رييس مدافع بالميراس.

قدّم مانشستر سيتي عرضا لضم فيتور رييس مدافع بالميراس الشاب البالغ 18 عاما، المقابل المادي للصفقة 40 مليون يورو لتدعيم دفاع سيتي.

في حال إتمام التعاقد.. سيصبح رييس ثاني أغلى صفقة بيع في تاريخ النادي بعد إندريك ومتفوق على إستيفاو وجابريل جيسوس ولويس جيليريمي.

رييس خاض مع بالميراس 22 مباراة في الموسم الماضي ووقع على عقد احترافي حتى 2028 في الصيف الماضي.

موقع ترانسفير ماركت وصفه بـ "على الرغم من أنه ليس لاعبًا قويًا جسديًا، إلا أنه جيد جدًا في الهواء وأظهر وعيًا كبيرًا للاعب يبلغ من العمر 18 عامًا".

"إنه جيد جدًا أيضًا مع الكرة، سواء في بناء اللعب من الخلف أو الهجوم وهو ما أدى بالفعل إلى هدفين في وقت مبكر جدًا من مسيرته".

"من السمات العقلية الجيدة الأخرى التي أظهرها بالفعل اتخاذ القرار فهو يعرف أين توجد المساحات ويعرف متى يتحرك للأمام أو متى يقوم بالعرقلة، وهو أمر رائع جدًا للاعب صغير السن".

Vitor Reis. This is why #ManCity want him ▫️passing accuracy ▫️Good in the air ▫️He is fast and interprets the game well ▫️Calm for his age Vitor Reis is a modern day centre back. Rolls Royce like Josko 🎥: @WorldofFootballHD on YouTube pic.twitter.com/97XoyiZVVt — Blueline Hub🩵 (@Blueline_Hub) January 9, 2025

قبل مانشستر سيتي ارتبط اسم رييس ببرايتون وولفرهامبتون الإنجليزي وأكثر من نادي آخر في أوروبا.

وفقا لموقع fbref رييس متوسط تدخلاته في المباراة 1.87 ويكمل 4.67 تشتيت ويفوز بـ 3.08 صراع هوائي وتصل دقة تمريراته لـ 88% لكل 90 دقيقة.

تيم فيكيري الصحفي المتخصص في أمريكا الجنوبية صرّح من قبل عبر شبكة سكاي سبورتس عن ارتباطه بمانشستر سيتي:

"ليس مستعدا للعب في الدوري الإنجليزي، هو لاعب من طراز رفيع لكنه يحتاج لأن يصبح جاهزا بدنيا وإذا تم إشراكه حاليا سيتم السخرية منه، ربما عليه أن عليه أن يبقي مع بالميراس لكن النادي متردد قبل كأس العالم للأندية".

رييس بدأ مسيرته في أكاديمية R10 وتقدم بشكل سريع وأصبح لاعبا لبالميراس ووقع أول عقد احترافي في نوفمبر 2022 بعدما فاز مع فريق تحت 17 عاما بثلاثة ألقاب.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "أنا في هذا النادي منذ عام 2016 وأصبح بمثابة بيتي . لقد عشت لحظات لا تصدق وسأظل أركز على جلب المزيد من الفرحة لعائلة بالميراس والعمل على اتخاذ الخطوات التالية للأمام في مسيرتي المهنية".

تدرب بانتظام مع الفريق الأول وشارك لأول مرة في آخر ربع ساعة ضد فورتاليزا خلال الخسارة 3-0.

أبيل فيريرا المدير الفني كان معجبا به وبسبب غياب جوستافو جوميز قائد الفريق أصبح أساسيا وشارك لأول مرة ضد كورينثيانز لأول مرة في مباراة كاملة.

وتألق رييس إلى جانب لاعب آخر من أكاديمية بالميراس هو كايكي نافيس، وفاز بجائزة رجل المباراة بهدف برأسه بعد ركلة ركنية نفذها رافائيل فيجا ليضمن الفوز 2-0.

بعد المباراة قال: "لا يصدق!، سأحكي هذه القصة لبقية حياتي!".

تعرض ريس لمشكلة عضلية غاب بسببها لبضعة أسابيع في سبتمبر، واستعاد مكانه الأساسي في نهاية الموسم وشارك في 18 مباراة بالدوري إجمالا خلال موسمه الأول.

ونتيجة لذلك، تحرك بالميراس بسرعة لتمديد عقده حتى ديسمبر 2028 وزيادة شرطه الجزائي إلى 100 مليون يورو

تمت مقارنة رييس بماركينيوس وبالفعل اعترف أنه استلهم أسلوب لعبه من قائد باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل.

وقال "لطالما كنت أتطلع إلى ماركينيوس، وأستمد الإلهام من سلوكه داخل الملعب وخارجه".

"عندما كنت صغيرًا، كنت أشاهد كثيرًا ليس فقط ماركينيوس، بل وأيضًا تياجو سيلفا، لكن مع تقدمي، أدركت أنه لا داعي للبحث في أماكن بعيدة لأننا هنا لدينا موريلو (سيركويرو) وجوميز ونافيس. من خلالهم، رأيت ما أحتاج إلى القيام به لكي أصبح قلب دفاع من الطراز الأول".

فيتور كان ثالث أصغر لاعب شاب يشارك في عدد دقائق في الدوري البرازيلي لموسم 2024.

وفي 2023 كان لاعبا في منتخب البرازيل في كأس العالم للناشئين وارتدى شارة القيادة سواء في بطولة أمريكا الجنوبية أو المونديال.

من الصعب الحكم عليه في أول تجربة له مع سيتي لأنه لن يمثل حل سريعا لمشاكل جوارديولا دفاعيا بل يجب الصبر عليه لما يقارب موسم ونصف ومن الممكن أن نكون حينها أمام واحد من أبرز المدافعين الواعدين في 2027 ومستقبل البرازيل في الخط الخلفي، ولا تنس أن عمره 18 عاما.