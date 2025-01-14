عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي ضم عمر الساعي لمنع انتقاله إلى الزمالك

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 21:53

كتب : بسام أبوبكر

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - عمر الساعي

أوضح محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي حقيقة تعاقد الاهلي مع عمر الساعي بداية الموسم لمساعدة الدراويش.

وترددت بعض الأنباء عن تعاقد الأهلي مع عمر الساعي لمساعدة الإسماعيلي في أزمته المالية الخانقة.

وقال عبد المسيح في تصريحات إذاعية: "الأهلي لم يضم عمر الساعي من أجل مساعدتنا ماليا. هذا الامر لا يجوز ولا يمكن أن يقدم مسؤولي الأهلي ويدفع هذا المقابل المادي لمساعدة ناد آخر".

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وأضاف "الأهلي ضم عمر الساعي حتى لا ينتقل للزمالك بسبب المنافسة بينهما على حصد البطولات".

وسبق أن كشف مصدر من الإسماعيلي عن المبلغ الذي تم به بيع لاعب الوسط إلى الأهلي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قيمة الصفقة 50 مليون جنيه".

وكان الإسماعيلي قرر بيع عمر الساعي للأهلي بسبب رغبة النادي في الحصول على مقابل مادي كبير.

وشارك الساعي مع الأهلي خلال 3 مباريات فقط بالموسم الحالي.

ولعب الساعي مع الفريق الأول للإسماعيلي منذ عام 2022 حتى صيف 2024.

صاحب الـ 21 عاما لعب خلال الموسم الماضي مع الإسماعيلي في 33 مباراة ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

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