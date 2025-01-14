تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا

أعلن فرانك هايس المدير الفني لـ نيس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باستيا

ويحل نيس ضيفا على باستيا في دور الـ32 من كأس فرنسا.

ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم أساسيا في تشكيل الفريق.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيمي دوبي

خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد

خط الوسط: بابلو روساريو - هشام بوداوي - محمد علي شو - بدر الدين بوعناني - إيفان جيساند

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو

وانضم محمد عبد المنعم إلى صفوف نيس صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

وشارك عبد المنعم هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، ومباراتين في الدوري الأوروبي.