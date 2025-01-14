تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد رينجرز

أعلن فرانك هايس المدير الفني لـ نيس تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه باستيا

ويحل نيس ضيفا على باستيا في دور الـ32 من كأس فرنسا.

ويتواجد الدولي المصري محمد عبد المنعم أساسيا في تشكيل الفريق.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ماكسيمي دوبي

خط الدفاع: أنطوان ميندي - يوسف ندايشيمي - محمد عبد المنعم - ميلفين بارد

خط الوسط: بابلو روساريو - هشام بوداوي - محمد علي شو - بدر الدين بوعناني - إيفان جيساند

خط الهجوم: يوسوفا موكوكو

وانضم محمد عبد المنعم إلى صفوف نيس صيف 2024 قادما من النادي الأهلي.

وشارك عبد المنعم هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري الفرنسي، ومباراتين في الدوري الأوروبي.

محمد عبدالمنعم نيس كأس فرنسا
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