انتهت في الدوري الألماني - فرانكفورت (4)-(1) فرايبورج.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 21:19

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فرايبورج.

ويلعب فرانكفورت ضد فرايبورج بعد قليل ضمن منافسات الدوري الألماني.

ويقود النجم الدولي المصري عمر مرموش تشكيل فرانكفورت الأساسي ضد فرايبورج.

أخبار متعلقة:
رومانو: مانشستر سيتي أرسل عرضه الرسمي لضم مرموش كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول.. واقتراب مرموش من سيتي مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد

لمتابعة مباراة فرانكفورت ضد فرايبورج دقيقة بدقيقة من هنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق81 كولنز يسجل الهدف الرابع لنادي فرانكفورت

ق71 هوجو إيكيتيكي يسجل الهدف الثالث لنادي فرانكفورت بعد انفراد تام بالمرمى

ق65 عمر مرموش يسجل الهدف اثلاني بعد متابعة رائعة

ق46 مرموش يهدر هدف محقق بعد انفراد تام بمرمى فرايبورج

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق45 تسديدة قوية من هوجو إيكيتيكي مهاجم فرانكفورت تمر بقليل بجوار المرمى لتضيع فرصة محققة

ق43 عرضية متقنة من مرموش يحولها روبن كوخ إلى هدف التعادل بضربة رأسية

ق37 جووول: الهدف الأول لنادي فرايبورج بعد تسديدة قوية من دوان

ق20 تبادل الكرة بين مرموش وهوجو إيتيكيتي وسدد الأخير كرة قوية مرت بجوار المرمى

ق3 عمر مرموش ينطلق من الجهة اليسرى ويسدد كرة قوية تمر أعلى مرمى فرايبورج

انطلاق رالمباراة

مرموش فرانكفورت
نرشح لكم
جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 3 مساهمات تهديفية وصدارة الهدافين.. ماذا قدم مرموش أمام فرايبورج في الدوري عادل كين في صدارة الهدافين.. مرموش يقود فرانكفورت للفوز على فرايبورج برباعية تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج ماذا ينتظر كوكا بأيامه الأولى في الدوري الفرنسي
أخر الأخبار
أخرهم حسام أشرف.. أبرز لقطات الوفاء في الكرة المصرية ساعة | تقرير في الجول
سلوت: كنت أتوقع طريقة لعب نوتينجهام.. ودفعت بـ جوتا لذلك السبب ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا عن ضم مرموش: لا أعرف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
منافس الأهلي - إنتر ميامي يضم جناح سيلتا فيجو حتى نهاية 2025 2 ساعة | الدوري المصري
لا فوز لـ سلوت على سانتو.. ليفربول يفشل في الثأر من نوتينجهام ويتعادل معه 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
3 نقاط من 15.. تشيلسي يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام بورنموث 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: لم يصلنا عروض لضم زيزو.. وترتيب أولويات مجلس الإدارة 2 ساعة | الدوري المصري
تكرار لمأساة فينورد.. برينتفورد يخطف نقطة التعادل من مانشستر سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول