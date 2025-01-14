مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:50

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فرايبورج.

ويلتقي آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج بعد قليل في الجولة 17 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي.

أخبار متعلقة:
كلوب يتحدث عن مستقبل صلاح مع ليفربول.. واقتراب مرموش من سيتي رومانو: مانشستر سيتي أرسل عرضه الرسمي لضم مرموش مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد مدرب فرانكفورت: مرموش سيشارك كأساسي ضد فرايبورج.. ولا أستبعد استمراره معنا

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كيفن تراب.

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – أرثر ثاتي.

الوسط: نهامدي كولينز – هوجو لارسون – إلياس سخيري – ناثانيال براون.

الهجوم: ماريو جوتزة – عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

وشارك مرموش في 24 مباراة سابقة منذ بداية الموسم بقميص فرانكفورت وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

ويحتل فرانكفورت المركزالثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

بينما يحتل سان باولي المركز السادس برصيد 27 نقطة.

مرموش فرانكفورت
نرشح لكم
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا استراحة في الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) فرايبورج.. نهاية الشوط الأول تشكيل ليفربول – محمد صلاح أساسي أمام نوتينجهام في لقاء الثأر ماذا ينتظر كوكا بأيامه الأولى في الدوري الفرنسي عبد المنعم ضمن قائمة نيس لمواجهة باستيا مواعيد مباريات الثلاثاء 14 يناير.. صلاح ومرموش وعبد المنعم وبطولة العالم لليد المصري الثاني في تاريخ النادي.. لو هافر يضم كوكا مرموش ضمن فريق الأفضل بالجولة 16 للدوري الألماني
أخر الأخبار
رئيس سيون لـ في الجول: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم شوارف.. وموقف أزمة الحضري 14 دقيقة | الدوري المصري
"ليس مستعدا للعب في الدوري الإنجليزي".. فيتور رييس الذي اقترب من مانشستر سيتي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
عضو مجلس الإسماعيلي: الأهلي ضم عمر الساعي لمنع انتقاله إلى الزمالك 31 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي – نوتينجهام (1)-(0) ليفربول.. جووول وود والأول 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(0) مانشستر سيتي .. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل نيس - عبد المنعم أساسي أمام باستيا في كأس فرنسا ساعة | المحترفون
استراحة في الدوري الألماني - فرانكفورت (1)-(1) فرايبورج.. نهاية الشوط الأول ساعة | المحترفون
تشكيل تشيلسي - بالمر وجاكسون يقودان الهجوم أمام بورنموث ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول ثمن بيع بيرسي تاو لنادي قطر 2 خبر في الجول - بسبب احتفال إمام عاشور.. أيمن عبد العزيز يعاقب لاعب الإنتاج الحربي 3 إلغاء مران ليفربول بسبب ما حدث للبعثة عقب لقاء توتنام 4 خبر في الجول - كولر يحسم مصير علي معلول