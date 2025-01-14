مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فرايبورج
الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:50
كتب : FilGoal
أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فرايبورج.
ويلتقي آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج بعد قليل في الجولة 17 من الدوري الألماني.
ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: كيفن تراب.
الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – أرثر ثاتي.
الوسط: نهامدي كولينز – هوجو لارسون – إلياس سخيري – ناثانيال براون.
الهجوم: ماريو جوتزة – عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.
وشارك مرموش في 24 مباراة سابقة منذ بداية الموسم بقميص فرانكفورت وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.
ويحتل فرانكفورت المركزالثالث بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.
بينما يحتل سان باولي المركز السادس برصيد 27 نقطة.
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