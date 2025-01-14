مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: الوداد تواصل معنا لضم بلحاج حتى نهاية المونديال

يرغب نادي الوداد المغربي في تدعيم صفوفه بسوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري بضم أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الوداد لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "الوداد المغربي تواصل معنا لضم أحمد بلحاج على سبيل الإعارة حتى نهاية كأس العالم للأندية 2025، مع وجود بند أحقية الشراء".

وأوضح المصدر في ختام تصريحاته "ندرس العرض في ظل احتياجات الفريق".

وخاض بلحاج 9 مباريات مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم وساهم في ثلاثة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة هدف واحد.

ويلعب أحمد بلحاج في مركز صانع الألعاب وكان قد انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا لأول مرة في صيف 2023 من أسوان.

وخرج بلحاج وقتها على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا إلى الجونة قبل أن يعود بداية من يناير 2024.

وانضم بلحاج إلى الدوري المصري لأول مرة في صيف 2022 ولعب لأندية أسوان والزمالك وسيراميكا كليوباترا والجونة.