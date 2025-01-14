سكاي: النصر يكثف مفاوضاته لتجديد عقد رونالدو

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يكثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتجديد تعاقده.

وينتهي تعاقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال مجانا لأي فريق بداية من الموسم المقبل.

وبحسب سكاي سبورتس، فغن نادي النصر يجرى مفاوضات مكثفة مع رونالدو لتجديد تعاقده.

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وأوضحت التقارير أن النصر يرغب في تجديد عقد رونالدو حتى صيف 2027.

مصدر من نادي النصر قال في تصريحات سابقة عبر صحيفة اليوم السعودية "نسب بقاء رونالدو وتجديد عقده مع النصر تصل إلى 95%. المفاوضات جارية في الوقت الحالي لإتمام الاتفاق".

وأوضحت الصحيفة ذاتها ان النصر يرسد الحفاظ على قائده خلال الفترة المقبلة بصفته أحد الركائز الرئيسية بصفوف الفريق.

ويتبقى في تعاقد رونالدو مع النصر 6 أشهر أي ما يسمى بدخوله الفترة الحرة ويمكنه التوقيع لأي فريق مع الانتقال مجانا بداية الموسم المقبل.

النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023.

رونالدو في الموسم الحالي لعب مع النصر 19 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 3.

وفي الموسم الماضي سجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، وحطم الرقم القياسي لهداف الدوري السعودي في موسم واحد برصيد 35 هدفا.

وبدأ رونالدو مسيرته الكروية في سبورتينج لشبونة، الذي انتقل منه إلى مانشستر يونايتد في 2003 الذي حقق معه دوري الأبطال الأول في مسيرته عام 2008.

وبعد 6 سنوات انتقل إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك في 2009، وقضى معه 9 سنوات، حقق خلالها 4 ألقاب لدوري الأبطال.

وفي 2018 انتقل إلى يوفنتوس الذي قضى معه 3 سنوات، ثم عاد إلى مانشستر يونايتد في 2021، ليغادره بعد موسم ونصف إثر خلافاته الشهيرة مع المدرب آنذاك إريك تين هاج ويبدأ رحلته مع النصر السعودي الذي توج معه بلقب كأس الأندية العربية.

رونالدو النصر السعودي
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