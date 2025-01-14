قائمة الأهلي - عودة كهربا وانضمام أكرم ومروان.. وغيابات بالجملة أمام الجونة

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:34

كتب : أحمد الخولي

كهربا

عاد محمود عبد المنعم "كهربا" لقائمة الأهلي من جديد وذلك بعد الغياب في آخر مباراة للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي عودة كهربا بعد غيابه أمام سموحة في الدوري واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

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وتواجد الثنائي مروان عطية وأكرم توفيق بشكل طبيعي في القائمة بعد تعافيه من الإصابة.

ويغيب وسام أبو علي بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها أثناء رحلة العودة من كوت ديفوار إلى القاهرة.

وكذلك يحيى عطية الله وأشرف داري وعمر كمال ورضا سليم للإصابة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، ويأتي الجونة في المركز الـ17 برصيد 6 نقاط.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

الدفاع: يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم ‏- أكرم توفيق – محمد هاني – كريم الدبيس

الوسط: كريم وليد – إمام عاشور – مروان عطية – عمرو السولية – أفشة – مصطفى أبو الخير – أحمد نبيل "كوكا" – عمر الساعي

الهجوم: سمير محمد – كهربا – حسين الشحات – محمد عبد الله

الأهلي الجونة الدوري المصري كهربا
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