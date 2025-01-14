كرة يد - منتخب تونس يسقط أمام إيطاليا في مفاجأة.. وفرنسا تهزم قطر ببطولة العالم

سقط منتخب تونس لكرة اليد أمام إيطاليا في افتتاح منافسات النسخة 29 من بطولة العالم لرجال كرة اليد.

وحقق منتخب إيطاليا مفاجأة مدوية بالتغلب على تونس بنتيجة 32-26 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويشارك منتخب تونس للمرة الثانية في تاريخه ببطولة العالم بعد نسخة 1997 في اليابان.

وكان الأتزوري الإيطالي قد حقق انتصار وحيد طوال مسيرته في بطولة العالم بالفوز على الأرجنتين في نسخة 97.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات إيطاليا وتونس والدنمارك والجزائر.

بينما المجموعة الثالثة تضم منتخبات فرنسا والنمسا والكويت وقطر.

بينما منتخب فرنسا نجح في تحقيق الفوز على قطر بنتيجة 37-19ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويستهل منتخب مشواره غدا الأربعاء بمواجهة منتخب الأرجنتين في تمام السابعة مساء.

مواعيد مباريات المنتخب

الأربعاء 15 يناير - مصر × الأرجنتين - 7 مساء

الجمعة 17 يناير - مصر × البحرين - 7 مساء

الأحد 19 يناير - مصر × كرواتيا - 9:30 مساء