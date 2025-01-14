قائمة بيراميدز - عودة الشيبي وحمدي استعدادا لغزل المحلة في الدوري

الثلاثاء، 14 يناير 2025 - 20:02

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمد حمدي ومحمد الشيبي ومهند لاشين الذين غابوا عن رحلة الفريق إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة، فيما يستمر غياب محمود عبد العاطي.

وضمت القائمة ٢٢ لاعبا جاءت على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة

وسط الهجوم: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس

وتأخرت بعثة بيراميدز في العودة من أنجولا في موعدها الطبيعي الأحد عقب إقلاع الطائرة ثم هبوطها اضطراريا مجددا في لواندا عاصمة أنجولا بسبب تقلبات جوية عنيفة تسبب في إغماءات عدد من أفراد البعثة.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى القاهرة يوم الإثنين في رحلة استغرقت قرابة 9 ساعات تخللها ترانزيت للتزود بالوقود في مدينة كانو في نيجيريا، والتأكد من سلامة جميع أفراد البعثة بعد الاطمئنان عليهم في أنجولا.

ويحل غزل المحلة ضيفا على بيراميدز في الرابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثالث.

ويتواجد غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

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